«Спартак» обыграл ЦСКА в матче 16-го тура РПЛ
Игорь Дмитриев принёс победу «Спартаку» над ЦСКА
Московский «Спартак» одержал победу над ЦСКА в 16-м туре Российской премьер-лиги, завершив встречу со счётом 1:0. Об этом сообщает «Газета.Ru».
Единственный гол забил Игорь Дмитриев на 43-й минуте после подачи углового от Эсекьеля Барко.
Матч прошёл на «Лукойл Арене», главным арбитром встречи выступил Сергей Карасев.
После этой игры «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице с 28 очками. ЦСКА с 33 очками делит лидерство с «Краснодаром», который ещё не провёл матч 16-го тура.
