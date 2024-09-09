Конькобежцы из Подмосковья завоевали 15 медалей на всероссийских соревнованиях

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Девять золотых, четыре серебряные и две бронзовые медали выиграли подмосковные спортсмены на всероссийских соревнованиях по конькобежному спорту на призы конькобежного центра «Коломна», сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«Золотые медали завоевали Виктория Морозова в забегах на 500 м, 1000 м, 1500 м и 3000 м среди женщин, Ксения Сиразева в страте 500 м среди юниорок 18-19 лет, Михаил Казелин поднялся на высшую ступень пьедестала по итогам забегов на 500 м, 1000 м и 1500 м среди мужчин, а Илья Иванов в этой же категории выиграл золото на дистанции 5000 м», — говорится в сообщении.Серебряные награды завоевали Софья Годованская в старте на 3000 м среди женщин, Мария Сыряная в забеге на 500 м среди юниорок 18-19 лет, а Даниил Чмутов и Егор Пронин пришли вторыми в мужских стартах на 5000 м и 1000 м соответственно.
Бронзовые медали по итогам соревнований достались Екатерине Плачинде в забеге на 1000 метров среди женщин и Кирилл Родионову на дистанции 1500 м среди мужчин.
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