В Одинцовском округе 17 февраля состоится гонка «Лыжня Малевича»

Фото: пресс-служба Минблагоустройства МО
«Принять участие в гонке могут и взрослые, и дети. Участие бесплатное. Сбор участников назначен на 11 утра», — отмечается в сообщении.
Для участников в парке будет установлен отапливаемый шатёр, в котором можно будет переодеться. Всех лыжников на финише будет ждать медаль за преодоление дистанции, а также горячий чай с сушками.
В министерстве отметили, что лыжная трасса в парке Малевича подойдёт и опытным, и начинающим гонщикам. Большая часть трассы пологая, при этом есть несколько небольших склонов.
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