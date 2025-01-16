В Балашихе в 14-й раз стартует традиционный Кубок Юрия Ляпкина

Фото: пресс-служба Минспорта МО
В Ледовом дворце Балашихи 18 января стартует ежегодный хоккейный турнир на Кубок Юрия Ляпкина. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«На лёд выйдут детско-юношеские команды 2014 года рождения. Турнир по хоккею проходит в Московской области уже в 14-й раз. Каждый год юных хоккеистов приветствует олимпийский чемпион, четырёхкратный чемпион мира, трёхкратный чемпион Европы, чемпион СССР, участник Суперсерии СССР-Канада 1972,1974,1976 годов Юрий Евгеньевич Ляпкин», – говорится в сообщении.Как отметили в администрации, Балашиха – город, продолжающий традиции советского хоккея. В нём на базе спортшколы имени почётного жителя Балашихи Юрия Ляпкина работает секция хоккея. Ледовый дворец несколько сезонов подряд становится площадкой проведения игр КХЛ. Там базировался омский «Авангард», а сейчас это домашняя арена клуба «Витязь».
Соревнования будут проходить до 21 января. Поболеть за спортсменов может любой желающий. Вход свободный.
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Лора Луганская