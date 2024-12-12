Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спорт/ Подмосковные фехтовальщицы заняли третье место на первенстве России

Подмосковные фехтовальщицы заняли третье место на первенстве России

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Оригинал
Команда рапиристок из Московской области завоевала бронзовую медаль на первенстве по фехтованию среди спортсменов до 15 лет, сообщает пресс-служба Минспорта Подмосковья.


«В составе сборной «Московская область-1», поднявшейся на третью ступень пьедестала почёта в командном зачёте соревнования, выступали Елена Сучкова, Мария Нагорная, Евангелина Моргунова и Маргарита Дзобаева. Первое место заняла команда фехтовальщиц из Курской области, а втрое — представительницы Санкт-Петербурга. Всего за призовые места боролись 42 команды», — говорится в сообщении.
Первенство России по фехтованию среди спортсменов до 15 лет стартовало 3 декабря и продлится до 13 декабря. Турнир проводится в Уфе, в нём участвуют свыше 800 саблистов, шпажистов и рапиристов из 38 российских регионов.

Читайте также:

Юбилейную «Манжоновскую лыжную гонку» в Одинцове проведут в канун Нового года

Губерниев: победа пловца Лифинцева на ЧМ — триумф спортивной России

«Не обольщаемся»: в Госдуме оценили вероятность возвращения россиян на международную арену
#первенство
#минспорта мо
#медаль
#фехтование
#московская область
#подмосковье
Юбилейную «Манжоновскую лыжную гонку» в Одинцове проведут в канун Нового года
12 декабря 2024, 10:35

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Традиционная «Манжоновская лыжная гонка» состоится в Одинцовском городском округе 31 декабря, этот год станет для турнира юбилейным — 55-м, в заездах участвуют как любители, так и профессионалы, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«Принять участие в соревновании могут все желающие, возрастных ограничений нет. В этом году попробовать свои силы можно будет на одной из пяти дистанций: 600 метров, 1,2 километра, 3 километра, 6 километров и 18 километров. Ожидается, что на старты выйдут около полутора тысяч участников», — говорится в сообщении.
Онлайн-регистрация на гонку откроется 20 декабря. Ссылку на неё разместят на официальном сайте Одинцовского парка культуры, спорта и отдыха имени Ларисы Лазутиной и в Telegram-канале парка. Будет доступно 1300 бесплатных слотов. Дополнительная регистрация с платными слотами уже открыта.

Читайте также:

Губерниев: победа пловца Лифинцева на ЧМ — триумф спортивной России

«Не обольщаемся»: в Госдуме оценили вероятность возвращения россиян на международную арену

В Кашире состоятся открытые соревнования по ММА
#лыжи
#гонка
#минспорта мо
#одинцово
#одинцовский городской округ
#новый год
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Губерниев: победа пловца Лифинцева на ЧМ — триумф спортивной России
11 декабря 2024, 22:37

Мирон Лифинцев (Фото: РИА Новости/ Алексей Савченко)

Журналиста и комментатора Дмитрия Губерниева сильно обрадовала победа 18-летнего российского пловца Мирона Лифинцева на дистанции 100 м на спине на чемпионате мира, сообщил портал «Чемпионат.com».
«Хочется плакать от счастья, потому что это триумф нашего плавания и спортивной России. Это огромный триумф тех людей, которые поддерживали наше участие в Олимпийских играх», — обратил внимание Дмитрий Губерниев.

Российский пловец преодолел дистанцию за 48,76 секунды. Данный результат стал новым юношеским рекордом мира. Позже в этот же день Мирон Лифинцев заработал еще одно золото на мировом первенстве — в комбинированной эстафете.

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде проводится с 10 по 15 декабря в Будапеште. Для участия в турнире у 27 пловцов из России был подтвержден нейтральный статус.

Ранее стало известно, что Анна Лукшина из Реутова вошла в двадцатку лучших бегунов России за 2024 года.

Читайте также:

«Людям нужно зрелище»: Махно раскритиковал введение допинг-контроля в АСА

Колосков: «Локомотив» ушел на зимнюю паузу с моральным и физическим спадом

«Спартаку» предрекают чемпионство в этом сезоне РПЛ
#чемпионат мира
#золото
#плавание
#спорт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Не обольщаемся»: в Госдуме оценили вероятность возвращения россиян на международную арену
Депутат Валуев: Запад равнодушен к вопросу отсутствия россиян на мировой арене
11 декабря 2024, 21:48

Николай Валуев (фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

Запад равнодушен к вопросу отсутствия российских спортсменов на мировой арене, так что не стоит обольщаться возможным возвращением. Об этом заявил депутат Госдумы Николай Валуев, комментируя допуск россиян на чемпионат мира по плаванию в нейтральном статусе.
«Говорит ли допуск российских спортсменов на чемпионат мира по плаванию о том, что Запад начал осознавать потерю? Западу по большому счету фиолетово. Так что не обольщаемся», — отметил Валуев в беседе с «РБ Спорт».
Тем временем российские спортсмены начинают пробовать себя в других сферах деятельности. К примеру, олимпийская чемпионка Токио-2020 по спортивной гимнастике и абсолютная чемпионка мира в личном многоборье Ангелина Мельникова после съемок в сериале о летних ОИ-1980 захотела попробовать продвинуться в качестве актрисы. Об этом спортсменка рассказала в интервью «Газете.Ru».
«Планирую ли я развиваться в актерской деятельности? Если честно, мне бы хотелось попробовать. <…> Какой бы это был фильм? Я бы доверилась режиссеру — профессионалу, который смог бы подобрать роль именно под меня. Мне кажется, что это важнее, чем мое желание», — поделилась девушка.
Читайте также:

В Кашире состоятся открытые соревнования по ММА

В Кашире состоится турнир по настольному теннису «Двойной Тарасковский накат»

Подмосковные горнолыжники взяли золото и бронзу на третьем этапе Кубка России
#спорт
#турнир
#фильм
#чемпионат мира
#золото
#соревнования
#спортсмены
#интервью
#девушка
#запад
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Кашире состоятся открытые соревнования по ММА
11 декабря 2024, 18:00

Фото: istockphoto.com/Andy___Gin

Открытые соревнования по смешанным единоборствам ММА «Путь к Олимпу» пройдут во дворце спорта «Юбилейный» спортклуба «Кашира» им. Н.П. Елисеева в субботу, 14 декабря, сообщает пресс-служба администрации городского округа Кашира.
«В программе соревнований любительские встречи, а затем — профессиональные бои. Все поединки будут проводиться в октагоне. Вход для зрителей свободный. Возрастное ограничение — 6 », — говорится в сообщении.
Смешанные боевые искусства (MMA) — это вид единоборств, совмещающий элементы джиу джитсу, борьбы, самбо, тхэквондо, тайского бокса и других. Соперники имеют право наносить удары руками и ногами, локтями и коленями.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Дворец спорта «Юбилейный» расположен по адресу: город Кашира, улица Гвардейская, дом №3.

Читайте также:

В Кашире состоится турнир по настольному теннису «Двойной Тарасковский накат»

Подмосковные горнолыжники взяли золото и бронзу на третьем этапе Кубка России

Виктор Немков: третий бой Вадима Немкова с Кори Андерсоном пройдет, как и второй
#кашира
#спорт
#борьба
#турнир
#соревнования
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Кашире состоится турнир по настольному теннису «Двойной Тарасковский накат»
11 декабря 2024, 15:22

Фото: istockphoto.com/saintho

Любительский парный турнир по настольному теннису «Двойной Тарасковский накат» состоится в субботу, 14 декабря, на базе спортклуба «Кашира» им. Н.П. Елисеева в деревне Тарасково городского округа Кашира, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Принять участие в турнире приглашаются все желающие. Система проведения будет определена перед началом турнира в зависимости от количества участников. Обязательное условие для участников и зрителей — наличие сменной обуви. Возрастное ограничение — 16 », — говорится в сообщении.
Зарегистрироваться для участия на месте проведения турнира можно будет 14 декабря с 9:00 до 9:30. Соревнования начнутся в 10 утра.

Открыта также предварительная онлайн-регистрация на турнир по ссылке.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Читайте также:

Подмосковные горнолыжники взяли золото и бронзу на третьем этапе Кубка России

Виктор Немков: третий бой Вадима Немкова с Кори Андерсоном пройдет, как и второй

Мостовой о карьере Соболева: в «Зените» многие сидят и становятся чемпионами
#кашира
#теннис
#турнир
#спорт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковные горнолыжники взяли золото и бронзу на третьем этапе Кубка России
11 декабря 2024, 14:38

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Золотую и бронзовую медали завоевали спортсмены из Московской области Семён Ефимов и Александр Хорошилов на третьем этапе Кубка России по горнолыжному спорту, сообщает пресс-служба Минспорта Подмосковья.
«Медали представители Московской области выиграли в дисциплине «слалом» среди мужчин. На верхнюю ступень пьедестала почёта поднялся Семён Ефимов, а Александр Хорошилов стал третьим. Серебряную медаль в этой дисциплине завоевал горнолыжник из Сахалинской области», — говорится в сообщении.
Второй и третий этап Кубка России по горным лыжам проводится в городе Полярные Зори Мурманской области с 9 по 11 декабря.

В областном Минспорта напомнили, что ранее Семён Ефимов завоевал золотую медаль на первом этапе турнира по итогам двух спусков в слаломе среди мужчин.

Читайте также:

Виктор Немков: третий бой Вадима Немкова с Кори Андерсоном пройдет, как и второй

Мостовой о карьере Соболева: в «Зените» многие сидят и становятся чемпионами

«Людям нужно зрелище»: Махно раскритиковал введение допинг-контроля в АСА
#спорт
#минспорта мо
#горные лыжи
#медали
#кубок россии
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Виктор Немков: третий бой Вадима Немкова с Кори Андерсоном пройдет, как и второй
11 декабря 2024, 14:24

Фото: iStock/Artur Didyk

Российский тяжеловес и бывший чемпион лиги «Наше Дело» Виктор Немков, оценивая перспективы своего брата Вадима Немкова в третьем по счету бою с Кори Андерсеном, заявил, что поединок пройдет по сценарию второй их встречи. По его словам, россиянин одержит победу, так как будет работать в стойке и не пускать американца в борьбу.
«Если бой состоится, то это будет очень интересное противостояние. Несмотря на то, что Кори Андерсон выступает в полутяжелом весе, он весит в межсезонье как тяжеловес, ему не надо будет гонять. Трилогия пройдет по сценарию второго боя — Вадим будет разбивать в стойке, не давать проходить в борьбу и выиграет», — пояснил Виктор в интервью MMA.Metaratings.ru.
Напомним, очередной бой Вадима Немкова и Кори Андерсона состоится 25 января 2025 года. Первый их поединок признали несостоявшимся из-за столкновения бойцов головами, а второй Немков выиграл по единогласному решению судей.

Читайте также:

«Людям нужно зрелище»: Махно раскритиковал введение допинг-контроля в АСА

Президент АСА Бибулатов сообщил о введении допинг-контроля в лиге с 2025 года

Бадаев назвал Махачева фаворитом в бою с Царукяном
#бокс
#борьба
#спорт
#спортсмены
#конфликт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Мостовой о карьере Соболева: в «Зените» многие сидят и становятся чемпионами
11 декабря 2024, 14:13

Фото: iStock/FotografieLink

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой заявил, что нет никакой проблемы в том, что 27-летнего нападающего «Зенита» Александра Соболева не всегда попадает в состав команды. По его словам, многие игроки клуба сидят на скамье запасных и при этом становятся чемпионами.
«Ну и что? Какая разница? В «Зените» многие сидят и становятся чемпионами. Какая разница? Кто-то сыграет пять игр, кто-то и пять не сыграет, кто-то 10-15. И становится чемпионом из года в год. Поэтому какая разница? Выйдешь на замену, не выйдешь. Он же знал, куда он шел, правильно? Знал, что там 4-5 нападающих», — пояснил Мостовой в беседе с Metaratings.ru.
Ранее бывший полузащитник ФК «Зенита» Дмитрий Хомуха выразил мнение, что такого ресурса, как у «Зенита», нет ни у «Спартака», ни у «Краснодара». По его мнению, у противников у этих клубов сейчас не хватает сил.\

Читайте также:

Хомуха: у «Спартака» и «Краснодара» нет такого ресурса, как у «Зенита»

Черышев раскрыл секрет Дзюбы

Стало известно, кто станет новым главным тренером «Уфы»
#мнение
#футбол
#игра
#матч
#спорт
#рпл
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Людям нужно зрелище»: Махно раскритиковал введение допинг-контроля в АСА
Боец АСА Махно: введение допинг-контроля приведет к оттоку в другие лиги
11 декабря 2024, 13:41

Фото: iStock/Stanislav Chegleev

Российский боец лиги АСА Алексей Махно раскритиковал введение допинг-контроля в организации, заявив, что это приведет к оттоку спортсменов в другие лиги. По его словам, зрители любят зрелище, а допинг этому может только поспособствовать.
«Проверять спортсменов на допинг было бы круто, если бы это делали все организации в стране: АСА, RCC, Fight Nights. Каждый профессиональный спортсмен осознанно идет на то, чтобы причинять другому бойцу увечья. Ну хочешь ты жрать «химозу»? Ну жри! Людям нужно зрелище. Если АСА дает такое зрелище, которое не дает никто, пусть спортсмены «жрут» то, что хотят», — пояснил боец в беседе с MMA.Metaratings.ru.
По мнению Махно, если в каждой весовой категории по пять бойцов не смогут пройти допинг-тест, то лига потеряет 40 участников, а в то же время другая лига за счет этого, наоборот, приобретет 40 новых бойцов.

Читайте также:

Президент АСА Бибулатов сообщил о введении допинг-контроля в лиге с 2025 года

Бадаев назвал Махачева фаворитом в бою с Царукяном

Спортсмены из Подмосковья победили на турнире по греко-римской борьбе в Каире
#тест
#президент
#допинг
#спортсмены
#счёт
#бокс
#борьба
Следите за нашими новостями
в удобном формате