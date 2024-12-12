Подмосковные фехтовальщицы заняли третье место на первенстве России

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Команда рапиристок из Московской области завоевала бронзовую медаль на первенстве по фехтованию среди спортсменов до 15 лет, сообщает пресс-служба Минспорта Подмосковья.
«В составе сборной «Московская область-1», поднявшейся на третью ступень пьедестала почёта в командном зачёте соревнования, выступали Елена Сучкова, Мария Нагорная, Евангелина Моргунова и Маргарита Дзобаева. Первое место заняла команда фехтовальщиц из Курской области, а втрое — представительницы Санкт-Петербурга. Всего за призовые места боролись 42 команды», — говорится в сообщении.Первенство России по фехтованию среди спортсменов до 15 лет стартовало 3 декабря и продлится до 13 декабря. Турнир проводится в Уфе, в нём участвуют свыше 800 саблистов, шпажистов и рапиристов из 38 российских регионов.
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