Плющев охарактеризовал игру «Локомотива» в этом сезоне КХЛ

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Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев оценил результаты ярославского «Локомотива» в нынешнем сезоне регулярного чемпионата КХЛ.
По его мнению, команда хорошо играет, однако не показывает чего-то небывалого.
Ранее бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов заявлял о том, что «Локомотив» в рамках КХЛ сейчас показывает настоящий чемпионский хоккей.
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«Хорошая команда — это команда, в которой гармонично взаимодействуют все линии, а каждый игрок на площадке знает, что ему делать в отдельных эпизодах. «Локомотив» начал сезон спокойно и уверенно, команда идёт и набирает свои очки, которая она должна собирать. «Локомотив» делает свою работу. Не скажу, что он показывает что-то фантастическое в обороне или атаке. Команда играет на том же уровне, что и в прошлом году», — прокомментировал в беседе с Metaratings.ru Плющев.
Ранее бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов заявлял о том, что «Локомотив» в рамках КХЛ сейчас показывает настоящий чемпионский хоккей.
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Мелисса Тимофеева