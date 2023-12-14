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Волейболистки «Заречье-Одинцово» провели мастер-класс для детсадовцев

14 декабря 2023, 10:31
Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Волейбольный клуб «Заречье-Одинцово» провел спортивный урок для воспитанников детского сада. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Спортсменки из клуба «Заречье-Одинцово» приняли в гостях в волейбольном центре дошкольников из детского сада № 54 Одинцовского городского округа.

Детям рассказали о виде спорта, которым девушки занимаются и провели мастер-класс от молодежной команды клуба. Кроме этого, воспитанники детсада смогли увидеть настоящую тренировку команды Суперлиги.


Также волейболистки главной лиги страны сфотографировались с юными гостями на память.

Стоит отметить, что встречи «Заречье-Одинцово» со школьниками проводятся регулярно. Спортсмены волейбольного клуба с удовольствием принимают приглашения разных школ о преведении в них мастер-классов. Кроме того, опыт работы с гостями из детского сада в волейбольном центре Московской области был впервые.

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#одинцово
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#детский сад
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МОК изменил количество допущенных на Олимпиаду-2024 россиян
14 декабря 2023, 11:46

Фото: iStock/BalkansCat

Российские и белорусские спортсмены получили лицензии для участия в Олимпийских играх 2024 года в Париже. Об этом сообщается в обновлённом релизе на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).
Отмечается, что 8 декабря МОК допустил шестерых российских и пятерых белорусских атлетов на Олимпийские игры в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении нескольких условий. Так, спортсмены и  их персонал должны воздержаться от деятельности, связанной с национальным флагом, гимном, эмблемой и другой символикой России и Белоруссии. Также они не имеют права высказываться о поддержке спецоперации на мероприятиях и при общении со СМИ до, во время и после проведения Олимпийских игр. 

Напомним, что ранее в тексте решения МОК фигурировали восемь российских спортсменов, однако в обновлённом релизе их осталось шесть. 

Олимпийские игры в Париже состоятся 26 июля - 11 августа 2024 года. 

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#спорт
#олимпиада
#россияне
#спортсмены
#белоруссия
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Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов
ПСЖ, «Манчестер Сити» и еще 14 клубов вышли в плей-офф Лиги чемпионов
14 декабря 2023, 01:24

Фото: istockphoto.com/Rost-9D

Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов сезона-2023/2024.
Матчи последнего, пятого тура в группах E, F, G и H состоялись в среду, 13 декабря. По их результатам в 1/8 финала вышли: «Манчестер Сити» из Англии, «РБ Лейпциг» из Германии, мадридский «Атлетико», итальянский «Лацио», «Барселона» из Испании, «Порту» из Португалии, «Боруссия» из Дортмунда и французский ПСЖ.

Ранее свое место в раунде выбывания обеспечили: мюнхенская «Бавария», «Копенгаген» из Дании, лондонский «Арсенал», голландский ПСВ, мадридский «Реал», «Наполи» из Италии, испанский «Реал Сосьедад» и итальянский «Интер».

Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов запланирована на 18 декабря в швейцарском Ньоне. Начало - в 14:00 по московскому времени.

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#футбол
#лига чемпионов
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УЕФА наказал Федерацию футбола Украины за расистское поведение болельщиков
УЕФА оштрафовал Федерацию футбола Украины за расистское поведение болельщиков
14 декабря 2023, 00:06

Фото: istockphoto.com/FotografieLink

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) наложил санкции на Федерацию футбола Украины (УАФ) из-за случаев расистского поведения болельщиков во время квалификационного матча Евро-2024 против Италии. Об этом сообщает сайт организации.
Решено оштрафовать УАФ на сумму 20 тысяч евро. Кроме того, стадион, где будет проходить следующий домашний матч украинской команды, должен быть частично закрыт.

Организаторы обязаны снизить количество зрителей на как минимум 5 тысяч человек.

Матч Украины с Италией состоялся 20 ноября в Германии и завершился со счетом 0:0.

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#евро
#стадион
#матч
#человек
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165 подмосковных школ подали заявки на фестиваль «Футбол в школе»
13 декабря 2023, 18:57

Фото: Минспорт МО

165 подмосковных школ и детсадов подали заявки на участие во всероссийском фестивале РФС «Футбол в школе». В прошлом году на фестивале выступили 129 образовательных организаций региона, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
В фестивале может участвовать любая школа или любой детский сад. Московская область входит в десятку регионов-лидеров по количеству поданных заявок, занимая шестую позицию. 
 
В течение всего учебного года участники фестиваля будут организовать творческие конкурсы, соревнования и эстафеты. По итогам будут определены три лучших образовательных организации, которые получат памятные призы от Российского футбольного союза. Региональные победители будут претендовать на звание лучших образовательных организаций страны.
 
Пилотная стадия проекта «Футбол в школе» стартовала в сентябре 2021 года. Тогда в ней приняла участие лишь одна школа Подмосковья – Маливская СОШ из Коломны. В 2022-23 учебном году к проекту РФС присоединились 13 подмосковных школ из Химок, Красногорска, Щёлкова, Серпухова, Люберец и Коломны. 
 
Для проведения уроков на основе футбола РФС направил всем школам-участницам комплекты мячей и инвентаря. Учителям физкультуры предоставили методические рекомендации для работы с детьми. Также методисты РФС регулярно проводят выездные образовательные семинары, где демонстрируют учителям рекомендуемый комплекс упражнений и проводят показательный урок. С нового учебного года в проекте «Футбол в школе» участвуют 105 подмосковных школ. 
 
«Футбол в школе» – проект РФС по привлечению детей и подростков в самый популярный спорт в мире. У школьников появляется возможность приобщиться к футболу на уроках физкультуры и в секциях, участвовать в турнирах и фестивалях. Сегодня участниками проекта стали более 1 млн детей из 83 регионов.
 
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#подмосковье
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В Московской области прошел открытий чемпионат по шахматам
13 декабря 2023, 17:29

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

В Подмосковье завершился открытый чемпионат по шахматам. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Соревнования прошли с 8 по 12 декабря в парк-отеле «Ершово» в Одинцовском городском округе. Всего в турнире приняли участи свыше 100 спортсменов со всего Подмосковья.


По итогам отбора в Суперфинал Московской области в мужском зачете золотыми призерами стали сразу три человека. Это люберецкий гроссмейстер Алексей Хрущев и Исаак Парпиев из Химок и Александр Усов из Одинцова. Трое шахматистов разделили итоговое первое место чемпионата с результатом 6,5 очков. Но по итогам дополнительных показателем в суперфинал прошел Исаак Парпиев. 

В женском итоговом зачете возможность представлять свой округ была завоевана международным мастером, членом сборной России и сборной Московской области Екатериной Смирновой из Балашихи.

На торжественной церемонии вручения присутствовали президент Федерации шахмат Московской области Сергей Карякин, исполнительный директор ФШМО Альберт Миннуллин, почетный президент ФШМО Михаил Крюков и ответственный по вопросам физической культуры и спорта Одинцовской епархии РПЦ отец Николай Куренков.

Стоит отметить, что общий призовой фонд соревнований составил 1 миллион рублей.

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Футболист Даев: «Ожидал от ЦСКА большего»
13 декабря 2023, 17:20

Фото: istockphoto.com/efks

Бывший футболист ЦСКА Вячеслав Даев заявил, что от команды в этом сезоне РПЛ ожидал больших результатов, чем она смогла показать.
При этом, он высказал уверенность в том, что ЦСКА всё-таки войдут в тройку лидеров по результатам сезона.

«Ожидал от ЦСКА большего. В каких-то матчах ЦСКА недобрал очки, поэтому армейцы могли быть выше в турнирной таблице. Из-за невнимательности ЦСКА пропустил гол от «Краснодара». Наверное, Федотов все высказал футболистам. <…> Думаю, они будут выше и займут место в тройке. Надеюсь, команда проведет работу над ошибками», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Даев.

Сейчас ЦСКА занимает 8 место в таблице РПЛ.

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#очки
#футболист
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Футболистам испанской «Барселоны» запретили пользоваться душем на стадионе
13 декабря 2023, 16:41

Фото: istockphoto/nikkytok

В целях экономии воды, дефицит которой ощущается из-за сильной засухи, власти испанской провинции Каталония (Женералитет) запретили пользоваться душем на всех спортивных объектах. Ограничение коснулось также игроков футбольных клубов «Барселона», «Жирона» и «Эспаньол».
Более девяти миллионов жителей Испании, особенно в провинциях Андалусия и Каталония, страдают от ограничений на пользование водой, введенных правительством из-за засухи, передает газета Mundo Deportivo. Футболисты не стали исключением. Испанскому гранду придётся компенсировать использование воды в спортивном комплексе «Сиутат Эспортива Жоан Гампер», где тренируется «Барселона», и на стадионе «Олимпик Луис Компанис», где она сейчас играет.

По словам министра Каталонии по вопросам климата, продовольствия и сельского хозяйства Давида Маскорта, если команда хочет продолжать поливать газоны на футбольных полях, ей придётся компенсировать эти затраты, а также не принимать душ.

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Две мытищинские спортсменки выиграли чемпионат и первенство ЦФО по пауэрлифтингу
13 декабря 2023, 16:18

Фото: телеграм-канал Юлии Купецкой

Спортсменки из Мытищ Арина Лукьяненко и Ольга Ильина победили на чемпионате и первенстве Центрального федерального округа по пауэрлифтингу. Об этом сообщила глава городского округа Юлия Купецкая.
Соревнования проходили в Туле. Около 300 участников состязались в троеборье и троеборье классическом. 
«Наши девушки оказались сильнее 300 спортсменов из разных регионов России. Лукьяненко в весовой категории 57 кг победила на первенстве ЦФО, а Ильина завоевала золотую медаль на чемпионате ЦФО в весе 47 кг», – написала Купецкая в своём телеграм-канале.
Она рассказала, что обе девушки – воспитанницы Центра детско-юношеского спора Мытищ, тренируются у Елизаветы Никитиной и Николая Малова
 
Впереди у них выступление на чемпионате России. Купецкая пожелала спортсменкам побед и рекордов. 

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#юлия купецкая
#чемпионат
#первенство
#цфо
#спортсмены
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#подмосковье
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В Московской области стартует третий сезон «Выходи во двор»
13 декабря 2023, 09:46

Фото: istockphoto /JohnAlexandr

В Подмосковье стартует третий зимний сезон уникального проекта «Выходи во двор». Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
В рамках проекта «Выходи во двор» звезды отечественного хоккея встречаются с любительскими сборными Подмосковья и проводят настоящие матчи.

Первая игра третьего сезона состоится 17 декабря на ледовой арене «Витязь» в Подольске.В первом матче сезона 2023/2024 встретятся  любительская команда из Подольска и команда чемпионов мира и Европы по хоккею, в составе Вячеслава Фетисова, Валерия Каменского, Александра Якушева, Алексея Касатонова, Виталия Прохорова, Вячеслава Буцаева, Алексея Терещенко, Дмитрия Калинина, Сергея Соина, Рафаэля Батыршина и Сергея Конькова.

Кроме этого, перед началом игры для всех желающих будет проведен мастер-класс от двукратного обладателя кубка Гагарина Сергея Конькова. Также для гостей пройдут автограф-сессии с хоккеистами.

Стоит отметить, что за прошлые два сезона только один раз команда любителей смогла обойти команду профессионалов.

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