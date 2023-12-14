Волейболистки «Заречье-Одинцово» провели мастер-класс для детсадовцев

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
Детям рассказали о виде спорта, которым девушки занимаются и провели мастер-класс от молодежной команды клуба. Кроме этого, воспитанники детсада смогли увидеть настоящую тренировку команды Суперлиги.
Стоит отметить, что встречи «Заречье-Одинцово» со школьниками проводятся регулярно. Спортсмены волейбольного клуба с удовольствием принимают приглашения разных школ о преведении в них мастер-классов. Кроме того, опыт работы с гостями из детского сада в волейбольном центре Московской области был впервые.
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