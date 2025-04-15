Ледяхов: «Зенит» является лидером российского футбола

Фото: iStock/Pixfly
Бывший полузащитник сборной России Игорь Ледяхов считает «Зенит» лидером российского футбола.
«"Зенит" не ослаб, он просто поменял состав. Процесс адаптации некоторых футболистов затянулся. А «Спартак» усилился в зимнее трансферное окно, провел несколько громких покупок. "Спартак" в этом году собирается бороться за чемпионство, а не откладывать это на потом», — сказал Ледяхов в интервью Metaratings.ru.
Однако он подчеркнул, что именно «Зенит» остается лидером российского футбола.
После 24 туров в нынешнем сезоне «Спартак» находится на третьей строчке в турнирной таблице, набрав 47 очков.
У «Зенита» — 50 очков и второе место в РПЛ.
Читайте также:
Писарев: «Краснодар» может ментально и физически «поплыть»
Тренер махачкалинского «Динамо» Биджиев: Знали, во что и как играет «Спартак»
«Удар по психологии»: Экс-вратарь «Зенита» Березовский — о последствиях поражения «Краснодара»
Элина Позднякова