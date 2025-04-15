«Спартак» решит вопрос продления контракта с Бабичем после завершения сезона

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Руководство «Спартака» будет обсуждать вопрос продления контракта с сербским защитником Срджаном Бабичем после завершения сезона-2024/25.
По данным Metaratings.ru, переговоры об этом состоятся уже после окончания текущего сезона.
Контракт Бабича со «Спартаком» действителен до 30 июня 2026 года. Однако некоторые клубы продолжают испытывать к нему интерес.
Серб перешел в «Спартак» в августе 2023 года из испанской «Альмерии». Он сыграл за «красно-белых» 48 матчей и забил пять голов. Его стоимость оценивается в шесть миллионов евро.
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Контракт Бабича со «Спартаком» действителен до 30 июня 2026 года. Однако некоторые клубы продолжают испытывать к нему интерес.
Серб перешел в «Спартак» в августе 2023 года из испанской «Альмерии». Он сыграл за «красно-белых» 48 матчей и забил пять голов. Его стоимость оценивается в шесть миллионов евро.
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Элина Позднякова