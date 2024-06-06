Константин Ушаков займет пост главного тренера ВК «Заречье-Одинцово»

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
Главным тренером ВК «Заречье-Одинцово» станет Константин Ушаков. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Ранее Константин Ушаков был тренером волейбольной команды «Динамо».
Стоит отметить, что Константин Ушмаков сменил Константина Сидоренко, который тренировал команду с января 2024 года.
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«Под руководством Константина краснодарские волейболисты стали обладателем Кубка России 2014, 2015, обладателем Кубка ЕКВ 2014/15, 2015/16 и финалистом клубного чемпионата мира 2015. В качестве наставника Константин Ушаков привел московский волейбольный клуб «Динамо» к победе на Кубке России 2022, 2023 и титулу национального чемпиона прошлого сезона. В годы его тренерской работы команда становилась обладателем Суперкубка России и обладателем Кубка Столетия», — поделились в министерстве.
Стоит отметить, что Константин Ушмаков сменил Константина Сидоренко, который тренировал команду с января 2024 года.
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Мира Полтева