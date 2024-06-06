В футбольном турнире «Стальная воля» примут участие три подмосковные команды

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Три команды из Московской области станут участниками всероссийского футбольного турнира «Стальная воля» для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, сообщает пресс-служба Минспорта региона.
«Подмосковные команды будут играть в трёх дисциплинах: мини-футбол слепых, футбол на электроколясках и мини-футбол людей с интеллектуальными нарушениями», — отмечается в сообщении.Всего в турнире примут участие 50 команд из двадцати регионов страны. 470 спортсменов будут соревноваться в шести дисциплинах, включая футбол глухих, футбол ампутантов и трансплант-футбол.
Отмечается, что в рамках «Стальной воли» впервые проведут Кубок России по футболу на электроколясках.
Соревнования будут проходить в Нижнем Тагиле с 6 по 8 июня.
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