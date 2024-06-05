Подмосковные хоккеисты выиграли бронзу открытого чемпионата СХЛ

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
Подмосковные хоккеисты стали бронзовыми призерами открытого чемпионата СХЛ Москвы и Московской области. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
В турнире Большого Кубка боролись семь команд Подмосковья из Клина, Чехова, Красногорска, Воскресенска, Электростали, Балашихи и Мытищ.
Также самая молодая команда «Армада» из Одинцовского г.о. стала серебряным призером в Малом Кубке.
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«В матче за третье место Большого Кубка подмосковные хоккеисты встретились с представителями РГСУ из Москвы. Со счетом 5:2 победили студенты из Красногорска. В прошлом сезоне команда РАНХиГС не смогла войти в призовую тройку при восьми участниках чемпионата, однако в этом году среди 35 команд, коллектив из Подмосковья стал бронзовым призером соревнований», — поделились в пресс-службе.
Также самая молодая команда «Армада» из Одинцовского г.о. стала серебряным призером в Малом Кубке.
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Мира Полтева