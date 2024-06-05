Подмосковный параатлет Гнездилов установил рекорд России

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Подмосковный спортсмен Денис Гнездилов установил рекорд России в толкании ядра на Кубке чемпионов по параатлетике. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
Чемпион Паралимпийских игр, заслуженный мастер спорта России впервые в истории соревнований показал рекордный результат в толкании ядра в классе F40 – 11 м. 57 см.
Кубок чемпионов по параатлетике проходит с 3 по 7 июня в Екатеринбурге на легкоатлетическом стадионе спортивно-оздоровительного комплекса «Калининец». Турнир организован в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».
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«На Паралимпиаде 2020 года Денис завоевал золото с результатом 11 м. 16 см, установив тем самым мировой рекорд. Гнездилов выступает за региональный Центр спортивной подготовки по паралимпийским, сурдлимпийским и неолимпийским видам спорта», – говорится в сообщении.
Кубок чемпионов по параатлетике проходит с 3 по 7 июня в Екатеринбурге на легкоатлетическом стадионе спортивно-оздоровительного комплекса «Калининец». Турнир организован в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».
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Лора Луганская