Королёвский тхэквондист Архангельский взял серебро первенства Подмосковья

Фото: телеграм-канал г. о. Королёв
Спортсмен из Королёва Амир Архангельский завоевал серебряную медаль на первенстве Московской области по тхэквондо. Об этом сообщили в администрации городского округа.
«Воспитанник спортивной школы олимпийского резерва «Металлист» Амир Архангельский стал вторым на первенстве Московской области по тхэквондо в дисциплине керуги среди юниоров и юниорок 15-17 лет», – говорится в телеграм-канале администрации муниципалитета.Соревнования прошли в посёлке Покровское. В них приняли участие спортсмены со всего Подмосковья.
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