В Серпухове пройдет вечер профессионального бокса

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В Серпухове проведут «Ночь чемпионов IBA». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Серпухов.
Турнир «Ночь чемпионов IBA» состоитя 3 февраля в 19:00 во Дворце спорта «Надежда».
Стоит отметить, что данное мероприятие проводится при поддержке Международной ассоциацией бокса (IBA).
Кроме этого, для следующих серий турнира уже начались переговоры с Владимиром Мирончиковым из Сербии и Арленом Лопесом из Кубы.
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«В главном поединке за звание претендента на профессиональный пояс IBA в весе до 57 кг сразятся трёхкратный чемпион России, бронзовый призёр чемпионата мира-2023 Всеволод Шумков и финалист чемпионата мира в Ташкенте, кубинец Хорта Родригес Сайдель. Поединок будет состоять из десяти раундов. На чемпионате мира в столице Узбекистана боксёры соревновались в разных весовых категориях», — поделились в пресс-службе администрации.
Кроме этого, для следующих серий турнира уже начались переговоры с Владимиром Мирончиковым из Сербии и Арленом Лопесом из Кубы.
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Мира Полтева