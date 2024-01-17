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В Серпухове пройдет вечер профессионального бокса

17 января 2024, 09:34
Фото: istockphoto / thinkomatic

Фото: istockphoto / thinkomatic

В Серпухове проведут «Ночь чемпионов IBA». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Серпухов.
Турнир «Ночь чемпионов IBA» состоитя 3 февраля в 19:00 во Дворце спорта «Надежда».

«В главном поединке за звание претендента на профессиональный пояс IBA в весе до 57 кг сразятся трёхкратный чемпион России, бронзовый призёр чемпионата мира-2023 Всеволод Шумков и финалист чемпионата мира в Ташкенте, кубинец Хорта Родригес Сайдель. Поединок будет состоять из десяти раундов. На чемпионате мира в столице Узбекистана боксёры соревновались в разных весовых категориях», — поделились в пресс-службе администрации.


Стоит отметить, что данное мероприятие проводится при поддержке Международной ассоциацией бокса (IBA).

Кроме этого, для следующих серий турнира уже начались переговоры с Владимиром Мирончиковым из Сербии и Арленом Лопесом из Кубы.

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Пловцы на открытой воде и прыгуны в воду из РФ не допущены к Олимпиаде
17 января 2024, 10:20

Фото: istockphoto/gorodenkoff

В отделе коммуникаций Международной федерации плавания заявили, что российские пловцы на открытой воде и прыгуны в воду не оказались зарегистрированы в числе участников чемпионата мира по водным видам спорта.
Он пройдёт в феврале и является последней возможностью попасть на Олимпийские игры в Париже. Чемпионат пройдёт в Катаре со 2-18 февраля. А 16 февраля закончится срок подачи заявок.

«Российские спортсмены не зарегистрировались для участия в ЧМ по водным видам спорта, который пройдет в Дохе», - сообщил представитель World Aquatics.
Ранее сообщалось, что мировой рекордсмен в плавании Колесников отказался участвовать в Олимпиаде.

Российский пловец, обладатель мирового рекорда на дистанции 50 метров на спине, двукратный олимпийский призёр на играх 2020 года Климент Колесников не планирует ехать в Париж в 2024 году. Спортсмен считает неприемлемыми для себя те условия, при выполнении которых Международный олимпийский комитет (МОК) готов допустить россиян к участию в соревнованиях.

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#спорт
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Андреева победила шестую ракетку мира во втором круге Australian Open
17 января 2024, 10:09

Фото: РИА Новости/Илья Наймушин

Российская теннисистка Мирра Андреева разгромила спортсменку из Туниса Онс Жабер в матче второго круга Australian Open, который прошёл в Мельбурне.
Встреча завершилась со счетом 6:0, 6:2 в пользу 16-летней Мирры. В следующем круге россиянка встретится с победительницей матча между Камиллой Рахимовой и Дианой Парри из Франции.

Мирра Андреева одержала первую победу в карьере над спортсменкой из первой десятки мирового рейтинга. Андреева находится на 47 месте в рейтинге WTA.

Открытый чемпионат Австралии – первый в сезоне турнир Большого шлема. Соревнования проходят в Мельбурне и завершатся 28 января. Призовой фонд турнира превышает 57 млн долларов.

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#спорт
#теннис
#новости
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Тренер Капелло рассказал о России, комментируя увольнение Моуринью из «Ромы»
16 января 2024, 18:45

Фото: istockphoto/Александр Вильф

Экс-главный тренер сборной России Фабио Капелло раскритиковал владельцев итальянской «Ромы» после того, как стало известно об увольнении с поста тренера Жозе Моуринью.
Sky Sport Italia передаёт слова Капелло.

«Похожая история была со мной, когда я тренировал сборную России. Я ехал в аэропорт после поражения от Австрии. Мне позвонили и сказали, что я уволен. Думаю, между владельцами и тренерами должны быть другие отношения», —высказал своё мнение Фабио Капелло.

Жозе Моуринью руководил «Ромой» с мая 2021 года. Вместе с ним команда пришла к победе в Лиге конференций в сезоне-2021/22. В минувшем сезоне «Рома» стала финалистом Лиги Европы.

После 20 туров итальянского чемпионата «Рома» с 29 очками заняла 9 место в турнирной таблице. Лидером стал миланский «Интер» (51 очко).

Моуринью работал с «Челси», «Интером», «Реалом», «Манчестером Юнайтедом» и «Тоттенхэмом». С «Челси» тренер три раза становился чемпионом Англии, с «Интером» — дважды чемпионом Италии, а с «Реалом» выигрывал Ла Лигу.

Ранее сообщалось, что наставник английского футбольного клуба «Манчестер Сити» испанец Хосеп Гвардиола признан лучшим тренером 2023 года по мнению Международной федерации футбола (FIFA), сообщает ТАСС. Церемония награждения прошла 15 января в Лондоне.

«Манчестер Сити» под руководством Гвардиолы выиграл чемпионат, Кубок Англии и Лигу чемпионов в сезоне-2022/23.
В минувшем году «горожане» впервые в своей истории победили в Лиге чемпионов, ранее команда один раз доходила до финала.

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#спорт
#футбол
#тренер
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Булыкин: Лучших игроков и клубы надо выбирать по числу выигранных трофеев
16 января 2024, 16:59

Фото: istockphoto.com/XiXinXing

Бывший нападающий московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин предположил, что футболистов тогда, а также лучшие клубы надо выбирать по количеству выигранных ими трофеев.
А вообще, отметил при этом Булыкин, выработать единую методику такого выбора практически невозможно, поскольку споры и разногласия по таким вопросам будут возникать всегда.

«В любом случае, споры будут возникать всегда, какая бы система голосования не использовалась бы. Раньше все спорили о том, лучший Месси или Криштиану, теперь будут спорить между Мбаппе и Холандом. Все смотрят на Английскую премьер-лигу как на сильнейший чемпионат — тот, кто хорошо проявляет себя в Англии, сразу становится одним из претендентов на главные индивидуальные призы. Вопрос о критериях двоякий, смотрят же на выступления и за клуб, и за сборную. Всегда игроков и клубы оценивают по числу выигранных трофеев, причем серьезных, на мой взгляд это должен быть основной критерий», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Булыкин.

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#клуб
#спортсмен
#футбол
#приз
#награда
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Тренер Силкин назвал необходимые «Краснодару» условия для борьбы с «Зенитом»
Тренер Силкин: «Краснодару» нужны опытные игроки
16 января 2024, 16:13

Фото: istockphoto.com/matimix

Российский тренер Сергей Силкин заявил, что «Краснодару» для борьбы с «Зенитом» в весенней части чемпионата необходимы опытные спортсмены.
«Краснодару» нужно укреплять команду, хотя надо признать, что подбор игроков у них хороший. Но чтобы продолжить борьбу с «Зенитом», нужны опытные игроки. Им не помешают один или два качественных иностранца. Это ещё хорошо, что они сохранили Алонсо и Кордобу», — поделился мнение в беседе с «РБ Спорт» Силкин.

Напомним, после 18 туров «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу.

Ранее бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская заявляла, что у «Краснодара» фактически нет преимущества перед «Зенитом».

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#спорт
#футболист
#тренер
#мнение
#спортсмены
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Соревнования по лыжным гонкам прошли в Кашире
16 января 2024, 16:04

Фото: пресс-служба администрации городского округа Кашира

В Кашире прошли соревнования по лыжным гонкам «Каширская лыжня – 2024». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Кашира.
В соревнования принимали участие около 100 человек всех возрастов.

«Спортсменов приветствовали заместитель главы городского округа Кашира Светлана Зосимова и тренеры. На 500-метровой, а также 2, 3 и 5-километровых дистанциях соревновались лыжники разных возрастных групп из городских округов Кашира, Ступино, Зарайск и Подольск. Участники гонки и болельщики согревались сладким чаем и горячей кашей», — отметили в пресс-службе.

По итогам соревнований Семеро каширян стали призерами соревнований. Кроме этого, и победители и призеры были награждены медалями, грамотами,а также памятными призами.

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#подмосковье
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Головин — один из лидеров в номинации «Спортсмен года» Международной премии РБ
16 января 2024, 16:01

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Лидерами в номинации «Спортсмен года» Международной премии РБ по результатам голосования, стартовавшего ещё 25 декабря, стали Александр Головин, а также Даниил Медведев, Анна Щербакова, Ислам Махачев и Александр Овечкин.
Как передаёт «РБ Спорт», кроме этой номинации Премии голосование проводится и в категории «Спортивный журналист года», первые места в которой сейчас занимают Тимур Журавель, Нобель Арустамян, Андрей Панков, в то время как в номинации «Телекомментатор года» — Дмитрий Губерниев, Константин Генич, Роман Нагучев, Дмитрий Шнякин, Станислав Минин.

Отмечается, что открытое голосование будет продолжаться на сайте премии до 25 февраля, а торжественное вручение наград победителям Премии пройдёт 4 апреля.

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#спорт
#голосование
#церемония
#премия
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В Подмосковье пройдет юбилейный лыжный фестиваль «Гонка Легкова»
16 января 2024, 15:51

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Юбилейный лыжный фестиваль «Гонка Легкова» соберет в Подмосковье более 1500 участников. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Юбилейный десятый фестиваль лыжного спорта «Гонка Александра Легкова» состоится 23 и 24 февраля 2024 года в Пересвете городского округа Сергиев Посад.

«В 2015 году я решил организовать первую «Гонку Легкова» и пригласил своих друзей поучаствовать, тогда я даже не предполагал, что из этого получится. И вот уже совсем скоро состоится 10-я юбилейная гонка. Проект растет и масштабируется, всё больше людей присоединяются к нам, и я очень этому рад! Ведь гонка – это про каждого из нас, она про традиции, про характер, про гордость за свою страну и её достижения, и не только спортивные», – поделился основатель фестиваля Александр Легков.

Стоит отметить, что в течении двух дней участники смогут проехать дистанции 10 и 20 км, которые предназначены для взрослых и детские дистанции на 1, 3 и 5 км, а также принять участие в различных спортивных мастер-классах по лыжам.

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#спортсмены
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В Подмосковье у школьника оторвало часть кости на ноге на тренировке
16 января 2024, 14:43

Фото: iStock/Nadzeya Haroshka

В Подмосковье у 15-летнего школьника оторвало часть кости на ноге во время тренировки по баскетболу. Об этом сообщают Вести Подмосковья.
Согласно сообщению, подросток поступил в Московскую областную детскую травматолого-ортопедическую больницу. Он жаловался на сильную боль в колене.

При осмотре врачи выяснили, что у школьника оторвался фрагмент большеберцовой кости. Оказалось, что во время тренировки по баскетболу подросток пытался научиться подпрыгивать до кольца, однако он пренебрег разминкой и получил травму.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье в руках женщины взорвалась бутылка безалкогольного пива «Ясен Хмель», осколок ранил ей горло. По ее словам, она приобрела бутылку в местном магазине и его постаивла дома на полку. Спустя время россиянка решила выпить пиво, но после использования открывашки бутылка лопнула, а осколки от горлышка разлетелись по всей кухне, попав ей в лицо и шею.


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