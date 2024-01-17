В Мытищах состоится межрегиональный турнир по следж-хоккею

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Межрегиональный турнир по следж-хоккею «Кубок сильных духом» проведут в Мытищах в воскресенье, 21 января, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«На льду открытого катка у дворца культуры Яуза сойдутся подмосковная команда «Феникс» и «Белые медведи» из Москвы. В составе обеих команд играют члены паралимпийской сборной страны», — отмечается в сообщении.
Посмотреть на игру можно будет бесплатно. Матч начнётся в час дня. Он откроет следж-хоккейный сезон 2024 года.
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