Коростелёв назвал главную проблему «Динамо» после поражения от «Салавата»

27 сентября 2026, 18:11

Хоккеист Коростелёв: «Динамо» собрали с нуля, но команде уже нужен результат

Фото: Istock/shironosov

Нападающий московского «Динамо» Никита Коростелёв высказался о результатах команды после матча регулярного чемпионата FONBET КХЛ-2026/27 против «Салавата Юлаева» (1:3).





Встреча прошла без центрального нападающего первого звена Джордана Уила. В беседе с Metaratings.ru Коростелёв заявил, что они с Уилом на связи.

«Точную дату его возвращения я вам не скажу, но, если не ошибаюсь, то в скором времени стоит его ждать. Может, кто-то из персонала команды знает, когда он вернётся. Положительные тенденции в играх? Самоотдача, моментов-то мы кучу создаём, это, в принципе, видно, и по количеству бросков это видно. Минус — это большинство. Оно то работает, то не работает. Команду с нуля собрали, но пора уже давать результат», — высказался Никита.