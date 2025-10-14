Костя Цзю рассказал о состоянии сына после аварии в Австралии
Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю прокомментировал происшествие с участием своего сына, боксера Никиты Цзю, который попал в аварию в Австралии.
В беседе с РИА Новости спортсмен успокоил поклонников, заявив, что сын чувствует себя хорошо.
«Автомобильная авария была не очень серьёзной, и мой сын Никита в ней не пострадал. У него со здоровьем всё в порядке», — отметил Цзю-старший.Об инциденте стало известно 14 октября. Несмотря на то что авария не повлекла серьезных последствий, ближайший поединок Цзю-младшего оказался под вопросом.
Напомним, в августе 2025 года 27-летний Никита Цзю завоевал титул чемпиона WBO Intercontinental, победив бойца из Северной Македонии Лулзима Исмаили техническим нокаутом. Всего на его счету 11 побед в 11 боях, все — досрочно.