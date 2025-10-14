Костя Цзю рассказал о состоянии сына после аварии в Австралии

14 октября 2025, 16:49

Константин Цзю сообщил, что его сын Никита не пострадал в ДТП

Костя Цзю (Фото: Instagram* / @kostyatszyu)

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю прокомментировал происшествие с участием своего сына, боксера Никиты Цзю, который попал в аварию в Австралии.





В беседе с РИА Новости спортсмен успокоил поклонников, заявив, что сын чувствует себя хорошо.





«Автомобильная авария была не очень серьёзной, и мой сын Никита в ней не пострадал. У него со здоровьем всё в порядке», — отметил Цзю-старший.