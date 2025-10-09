Сына легендарного боксера Артуро Гатти нашли мертвым в Мексике

09 октября 2025, 03:29

В Мексике нашли мертвым 17-летнего сына легендарного канадского боксера Артуро Гатти

Фото: iStock/EyeEm Mobile GmbH

Семнадцатилетнего сына покойного чемпиона мира по боксу Артуро Гатти обнаружили мёртвым в квартире в Мехико. О смерти Артуро Гатти-младшего пишет издание New York Post (NYP).





Юноша занимался любительским боксом и планировал продолжить карьеру своего знаменитого отца. Тело подростка обнаружил сосед. Уточняется, что молодой человек жил не один — он делил квартиру с матерью.



Причины смерти юноши в настоящее время устанавливаются. По самой распространённой версии, Артуро Гатти-младший решил свести счеты с жизнью.





«Точно так же 16 лет назад его отца нашли мертвым в квартире в Бразилии», — приводит NYP слова бывшего телохранителя боксера Чака Зито.