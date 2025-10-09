Сына легендарного боксера Артуро Гатти нашли мертвым в Мексике
Семнадцатилетнего сына покойного чемпиона мира по боксу Артуро Гатти обнаружили мёртвым в квартире в Мехико. О смерти Артуро Гатти-младшего пишет издание New York Post (NYP).
Юноша занимался любительским боксом и планировал продолжить карьеру своего знаменитого отца. Тело подростка обнаружил сосед. Уточняется, что молодой человек жил не один — он делил квартиру с матерью.
Причины смерти юноши в настоящее время устанавливаются. По самой распространённой версии, Артуро Гатти-младший решил свести счеты с жизнью.
«Точно так же 16 лет назад его отца нашли мертвым в квартире в Бразилии», — приводит NYP слова бывшего телохранителя боксера Чака Зито.Артуро Гатти-старший был чемпионом мира в двух весовых категориях, но трагически погиб в 2009 году. На тот момент его сыну был всего один год.