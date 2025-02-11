Ковачевич оценил идею провести товарищеский матч между Россией и Сербией

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Идея провести товарищеский матч между сербской и российской сборной является отличной. Об этом в беседе с metaratings.ru высказался защитник команды «Сокол» Владимир Ковачевич.
«Я поддерживаю проведение матча между сборными России и Сербии. Это отличная идея. Для российских и сербских болельщиков это будет интересный матч, а для команд это станет хорошим тестом…» — сказал собеседник.По словам Ковачевича, ему нравится игра сборной России, а за сербской сборной мужчина, по его словам, следит постоянно. При этом Ковачевич уточнил, что не знает, какая из команд является сильнее.
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