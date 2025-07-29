Владелец «Акрона» Морозов: Хочется стать чемпионами в ближайшие 6-7 лет
Владелец футбольного клуба «Акрон» Павел Морозов поделился своими амбициями относительно чемпионства в Российской Премьер-Лиге. Он напомнил, как недавно говорил о желании, чтобы «Акрон» стал чемпионом раньше, чем «Краснодар». Последний клуб ждал этого титула 17 лет. Морозов подчеркнул, что у него всегда есть стремление к победе.
Когда его спросили о перспективах достижения чемпионства, он ответил, что считает возможным достичь этой цели в течение 6-7 лет, приводит его слова «РБ Спорт».
Напомним, что минувший сезон стал дебютным для «Акрона» в Российской Премьер-Лиге, где команда заняла девятое место. В начале сезона 2025/2026 «Акрон» уже набрал четыре очка в двух матчах и занимает вторую строчку в таблице. В третьем туре команда Заура Тедеева встретится со «Спартаком» в Самаре.
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