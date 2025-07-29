Владелец «Акрона» Морозов: Хочется стать чемпионами в ближайшие 6-7 лет

29 июля 2025, 09:56

Фото: медиасток.рф

Владелец футбольного клуба «Акрон» Павел Морозов поделился своими амбициями относительно чемпионства в Российской Премьер-Лиге. Он напомнил, как недавно говорил о желании, чтобы «Акрон» стал чемпионом раньше, чем «Краснодар». Последний клуб ждал этого титула 17 лет. Морозов подчеркнул, что у него всегда есть стремление к победе.