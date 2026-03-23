Кожевников назвал 1000-ю шайбу Овечкина «космическим достижением»

23 марта 2026, 15:14

Фото: iStock/gorodenkoff

Бывший нападающий «Спартака» Александр Кожевников прокомментировал юбилейную, 1000-ю шайбу форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в НХЛ.





Исторический гол Овечкин забросил 22 марта в матче регулярного чемпионата против «Колорадо Эвеланш» (2:3 ОТ). С учётом плей-офф эта шайба стала для него тысячной в лиге. По этому показателю россиянин уступает только Уэйну Гретцки (1016).





«Космический результат, который никто не побьёт минимум лет 50. Побьёт ли он рекорд Гретцки — зависит от самого Александра и его семьи. Если он останется в НХЛ, то точно превзойдёт это достижение», — заявил Кожевников в беседе с Metaratings.ru.