Андрей Малахов узнал об отношениях Гуменника с Туктамышевой у родных спортсмена

25 февраля 2026, 17:58

Петр Гуменник (Фото: РИА Новости/Алексей Даничев)

Петр Гуменник стал одной из самых обсуждаемых фигур Олимпиады-2026 в Италии. После его выступления зрители заговорили не только о судействе, но и о личной жизни спортсмена.





Многие болельщики рассчитывали на золото, однако победу он не завоевал, что вызвало волну споров о решениях арбитров. Параллельно в соцсетях активно обсуждают возможные отношения фигуриста с Елизавета Туктамышева. Слухи появились еще весной прошлого года, когда их заметили вместе на тренировках в США. На Игры в Милане спортсменка приехала в качестве комментатора и брала интервью, но свободное время, по словам очевидцев, проводила рядом с Гуменником.



