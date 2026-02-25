Андрей Малахов узнал об отношениях Гуменника с Туктамышевой у родных спортсмена
Петр Гуменник стал одной из самых обсуждаемых фигур Олимпиады-2026 в Италии. После его выступления зрители заговорили не только о судействе, но и о личной жизни спортсмена.
Многие болельщики рассчитывали на золото, однако победу он не завоевал, что вызвало волну споров о решениях арбитров. Параллельно в соцсетях активно обсуждают возможные отношения фигуриста с Елизавета Туктамышева. Слухи появились еще весной прошлого года, когда их заметили вместе на тренировках в США. На Игры в Милане спортсменка приехала в качестве комментатора и брала интервью, но свободное время, по словам очевидцев, проводила рядом с Гуменником.
Тему подняли и в эфире программы «МАЛАХОВ» на телеканале Россия-1. Ведущий Андрей Малахов пригласил в студию мать фигуриста Елену Валерьевну, однако она не стала напрямую отвечать на вопрос об отношениях сына. Позже за комментарием обратились к подруге спортсмена Верониике Калининой, которая заявила, что говорить о личной жизни может только сам Петр.
Сам Петр Гуменник публичных заявлений на эту тему пока не делал. Обсуждение в сети продолжается, а поклонники продолжают следить за карьерой спортсмена и его возможными переменами в личной жизни.