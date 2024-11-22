Козлов о легионерах «Динамо»: мало требовали с иностранцев, надо закрутить гайки

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Тренер московского ХК «Динамо» Вячеслав Козлов объяснил неудачное выступление легионеров команды в начале сезона КХЛ тем, что с иностранцев мало требовали и отпустили ситуацию. По его словам, иногда нужно закрутить гайки.
«Мы, может быть, ситуацию отпустили, и мало требовали с них. Думали, что оно само собой пойдет, вроде ребята все опытные. Но видно, что это так с ними не работает. Поэтому иногда нужно закручивать гайки», — поделился он в беседе с «РБ Спорт».Козлов подчеркнул, что расслабляются не только иностранцы, всем спортсменам нужна дополнительная мотивация после того, как они попадают в зону комфорта. Кто-то мотивирует себя сам, отметил он, кому-то потребуется помощь тренера.
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