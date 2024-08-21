Терёхин раскрыл, какой специалист нужен «Динамо»

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Бывший футболист «Динамо» Олег Терехин заявил, что сейчас команде необходим ещё один нападающий.
«Динамо» явно не помешал бы новый форвард, потому что один Тюкавин не справится на протяжении всего сезона. Сильнее ли Тюкавин Кордобы, с которым ему предстоит столкнуться в ближайшем туре РПЛ? Я думаю, что их пока нельзя сравнивать. Тюкавину на данный момент 22 года, а Кордобе уже 31 год. Конечно, у Джона есть преимущество в опыте. Но это два качественных нападающих», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Терехин.
Ранее панамский центральный защитник «Химок» Эдгардо Фаринья рассказал о том, как распределены роли между игроками команда и какая атмосфера царит в коллективе.
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