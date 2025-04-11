«Вылезет из ситуации»: Экс-тренер «Ахмата» Ледяхов считает, что клуб справится с проблемами

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После зимней паузы «Ахмат» из Грозного начал понемногу набирать очки в чемпионате. Команда сможет «вылезти» из текущей непростой ситуации и сумеет сохранить прописку в МИР Российской премьер-лиге (РПЛ) по итогам сезона.
Такое мнение в разговоре с корреспондентом спортивного портала Metaratings.ru выразил бывший главный тренер «Ахмата» Игорь Ледяхов. Видимо, за время сборов команда сумела набрать нужные кондиции, отметил специалист.
После 23 туров текущего чемпионата подопечные Сергея Ташуева занимают 13 место в турнирной таблице, имея в своём активе 20 очков. В следующем туре 12 апреля грозненцы на своём поле сыграют против «Ростова».
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«У "Ахмата" не будет проблем, он вылезет из текущей ситуации. Тренерские кадры достойные, состав — тоже. Так что у "Ахмата" в конце сезона не будет проблем», — сказал тренер.
После 23 туров текущего чемпионата подопечные Сергея Ташуева занимают 13 место в турнирной таблице, имея в своём активе 20 очков. В следующем туре 12 апреля грозненцы на своём поле сыграют против «Ростова».
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Александр Бойцов