«Матч столетия»: Агент Селюк оценил значение для «Зенита» предстоящей игры с «Краснодаром»

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В предстоящем 24 туре МИР Российской премьер-лиги питерский «Зенит» примет на «Газпром Арене» лидера турнира «Краснодар». Известный футбольный агент Дмитрий Селюк считает, что исход этой игры предопределит расклад в чемпионской гонке.
«Этот матч определит остаток чемпионата. Если "Краснодар" не проиграет, то "Зениту" будет сложнее, более того, и "Спартак" может обойти питерцев. Я бы назвал этот матч матчем столетия "Зенита"», — сказал специалист в беседе со спортивным порталом Metaratings.ru.
С таким определением игры трудно не согласиться. Конечно, она и сама по себе имеет важнейшее турнирное значение для обоих клубов. Но ведь именно в этом году Зенит отмечает свой 100-летний юбилей. Конечно, такую красивую дату команде из города на Неве хотелось бы увенчать чемпионством.
«Понятно, что останется шесть игр, но у "Краснодара" не очень сложный график. Только в последней игре "Динамо" и "Ахмат" могут потрепать нервы. "Зенит" обязан выигрывать — для него это наиважнейшая игра», — подчеркнул Селюк.Он также дал прогноз на исход противостояния. По мнению футбольного агента, «Зенит» одержит победу с перевесом в один мяч.
Напомним, после 23 туров клуб из Петербурга отстаёт от лидирующего «Краснодара» на пять очков. Столько же, как у питерцев (47), очков имеет «Спартак», который опережает «Зенит» по дополнительным показателям.
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