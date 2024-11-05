Кремлев призвал Баха извиниться на коленях за участие Хелиф в ОИ-2024

Иман Хелиф (Фото: РИА Новости/Евгений Биятов)
Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев призвал главу МОК Томаса Баха извиниться, стоя на коленях, перед всеми боксерами после публикации медицинского отчета, согласно которому олимпийская чемпионка по боксу Иман Хелиф является мужчиной.
Он обратил внимание на то, что издание Le Correspondant опубликовало медицинский отчёт, согласно которому, Хелиф является мужчиной.
По его словам, Баху следует встать на колени не только перед оскорблёнными девушками, но и перед всем боксёрским сообществом. Кроме того, он должен вернуть медали и признать свою неправоту.
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«От лица всего международного сообщества мы требуем извинений от руководства МОК, в частности от Томаса Баха, который, вопреки здравому смыслу, поставил личные интересы превыше всего», — написал Кремлев в своем Telegram-канале.
По его словам, Баху следует встать на колени не только перед оскорблёнными девушками, но и перед всем боксёрским сообществом. Кроме того, он должен вернуть медали и признать свою неправоту.
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Элина Позднякова