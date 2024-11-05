Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спорт/ Кремлев призвал Баха извиниться на коленях за участие Хелиф в ОИ-2024

Кремлев призвал Баха извиниться на коленях за участие Хелиф в ОИ-2024

Иман Хелиф (Фото: РИА Новости/Евгений Биятов)

Иман Хелиф (Фото: РИА Новости/Евгений Биятов)

Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев призвал главу МОК Томаса Баха извиниться, стоя на коленях, перед всеми боксерами после публикации медицинского отчета, согласно которому олимпийская чемпионка по боксу Иман Хелиф является мужчиной.
Он обратил внимание на то, что издание Le Correspondant опубликовало медицинский отчёт, согласно которому, Хелиф является мужчиной.

«От лица всего международного сообщества мы требуем извинений от руководства МОК, в частности от Томаса Баха, который, вопреки здравому смыслу, поставил личные интересы превыше всего», — написал Кремлев в своем Telegram-канале.



По его словам, Баху следует встать на колени не только перед оскорблёнными девушками, но и перед всем боксёрским сообществом. Кроме того, он должен вернуть медали и признать свою неправоту.

Читайте также:

Гендерный тест Иман Хелиф вызвал скандал после её победы на Олимпиаде

Захарова: Хочется видеть спорт без маргиналов и гендерных извращенцев

Провалившая гендерный тест спортсменка завоевала золото Олимпиады-2024
#тест
#спорт
#медали
#золото
#скандал
#telegram
#мок
«Куньлунь» в матче КХЛ в Мытищах взял реванш у питерского «СКА»
05 ноября 2024, 17:39

Фото: пресс-служба администрации г. о. Мытищи.

Китайский клуб «Куньлунь Ред Стар» обыграл в матче Континентальной хоккейной лиги питерский СКА. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа Мытищи.
«В этом сезоне «Куньлунь» вновь принимает соперников в ледовом дворце «Арена Мытищи имени В.И. Шалимова». Две недели назад санкт-петербургский Спортивный клуб Армии разгромил в Мытищах пекинскую команду – 8:0. Реванш вышел не таким убедительным, но достойным – 2:1», – отметили в пресс-службе.
На «Арене Мытищи» случилась главная сенсация игрового дня. Основное время матча завершилось со счётом 1:1. В составе «драконов» отличился Хадсон Элинюк. Хозяева забросили победную шайбу в овертайме. Рурк Шартье реализовал численное большинство после удаления Евгения Кузнецова.

Читайте также:

Командный кубок Подмосковья по русскому шапочному бою собрал 176 участников

Подмосковные танцоры взяли две медали Кубка России по брейкингу

Борцы из Подмосковья завоевали семь медалей Кубка России по грэпплингу
#спорт
#хоккей
#кхл
#мытищи
#ледовая арена
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Командный кубок Подмосковья по русскому шапочному бою собрал 176 участников
05 ноября 2024, 16:47

Фото: пресс-служба администрации г. о. Павловский Посад

В Балашихе состоялся первый командный Кубок по русскому шапочному бою. На него собрались 176 спортсменов из 21 муниципалитета Московской области, сообщили в пресс-службе городского округа Павловский Посад.
«Турнир был посвящён Дню народного единства. В соревнованиях приняли участие команды юношей и девушек от 13 до 14 лет. Городской округ Павловский Посад представляли воспитанники центра единоборств «Витязь», которые показали достойные результаты», – говорится в сообщении.
Шапочный бой — древнерусская игра, где участники делятся на две команды. Представители одной надевают шапки, а представители другой должны придумать, как их сорвать без ударов ударам руками и ногами. На руках у участников обязательно должны быть рукавицы, чтобы сделать соревнования максимально безопасными.

Читайте также:

Подмосковные танцоры взяли две медали Кубка России по брейкингу

Борцы из Подмосковья завоевали семь медалей Кубка России по грэпплингу

В Коломне открылся после капремонта стадион «Авангард»
#спорт
#павловский посад
#соревнования
#подмосковье
#московская область
#балашиха
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковные танцоры взяли две медали Кубка России по брейкингу
05 ноября 2024, 14:28

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Золотую и серебряную медали завоевали представители Московской области на Кубке России по брейкингу, сообщает пресс-служба Минспорта региона.
«На высшую ступень пьедестала поднялась подмосковная спортсменка Александра Вавилкина-Качанова, выступавшая в возрастной категории 19 . Второе место заняла представительница Кемеровской области, третье — участница из Москвы», — говорится в сообщении.
Серебряную медаль выиграл представитель Подмосковья Александр Бакаржиев, также выступавший в возрастной категории 19 . Золото взял брейкер из Санкт-Петербурга, а бронзу — московский спортсмен.

Брейкинг или брейк-данс является стилем уличных танцев, этот стиль появился в 70-х гг. прошлого века в США. Брейкинг включает в себя элементы боевых искусств и гимнастики. В 2018 голу брейкинг вошёл в программу Юношеских Олимпийских игр, а в 2024 году впервые вошёл в соревновательную программу Олимпийских игр.

Читайте также:

Борцы из Подмосковья завоевали семь медалей Кубка России по грэпплингу

В Коломне открылся после капремонта стадион «Авангард»

Гендерный тест Иман Хелиф вызвал скандал после её победы на Олимпиаде
#спорт
#кубок россии
#медаль
#минспорта мо
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Борцы из Подмосковья завоевали семь медалей Кубка России по грэпплингу
05 ноября 2024, 14:07

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Три серебряные и четыре бронзовые медали завоевали спортсмены из Московской области на Кубке России по спортивной борьбе грэпплинг и грэпплинг-ги, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Две серебряные медали выиграла в дисциплинах «грэпплинг» и «грэпплинг-ги» представительница Наро-Фоминского округа Радомира Останина, выступавшая в весе до 53 килограммов. Ещё одно серебро принесла подмосковной команде Ирина Чернышёва из Раменского округа в дисциплине «грэпплинг-ги». Спортсменка выступала в весовой категории до 58 кг», — говорится в сообщении.
Бронзовые медали завоевали Багомед Магомедов из Лыткарина (дисциплина «грэпплинг-ги», весовая категория — до 100 кг) и Екатерина Яр из Лыткарина (дисциплина «грэпплинг», весовая категория — до 58 кг). Кроме того, бронзовые награды в обеих дисциплинах получила представительница Подмосковья Влада Бояхчиева, выступавшая в категории до 90 кг.

Читайте также:

В Коломне открылся после капремонта стадион «Авангард»

Гендерный тест Иман Хелиф вызвал скандал после её победы на Олимпиаде

Роднина жестко ответила канадке, призвавшей ужесточить правила для российских фигуристов
#борьба
#медали
#минспорта мо
#кубок россии
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Коломне открылся после капремонта стадион «Авангард»
05 ноября 2024, 09:41

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Капитальный ремонт стадиона «Авангард» завершился в Коломне, торжественное открытие обновлённого спортивного объекта состоялось 4 ноября, сообщают пресс-служба Минспорта и Минстройкомплекса Московской области.
Глава Минспорта Подмосковья Дмитрий Абарёнов отметил, что капремонт стадиона, построенного в 1958 году, проводился по программе губернатора региона Андрея Воробьёва.

«В рамках капитального ремонта стадион оборудовали футбольным полем с искусственным газоном и подогревом, новым легкоатлетическим ядром и двумя волейбольными площадками. Обновлён также универсальный спортзал с тренажёрами и беговой зоной», — сказал Дмитрий Абарёнов.
Министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский добавил, что стадион оснащён современной системой освещения, благодаря чему можно тренироваться в тёмное время суток. Он также сообщил, что трибуны вмещают до 6 тысяч зрителей.

Читайте также:

Гендерный тест Иман Хелиф вызвал скандал после её победы на Олимпиаде

Роднина жестко ответила канадке, призвавшей ужесточить правила для российских фигуристов

«Спартак» разгромил ЦСКА впервые с 2017 года
#коломна
#стадион
#минспорта мо
#министерство строительного комплекса мо
#дмитрий абарёнов
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Гендерный тест Иман Хелиф вызвал скандал после её победы на Олимпиаде
Олимпийская чемпионка из Алжира Иман Хелиф оказалась биологическим мужчиной
04 ноября 2024, 23:58

Фото: iStock/Blablo101

Французский журналист Джаффар Айт Аудиа сообщил о результатах гендерного теста олимпийской чемпионки из Алжира Иман Хелиф, победившей на Олимпиаде 2024 года в Париже.
В финале весовой категории до 66 кг Хелиф одержала победу над китайской спортсменкой Ян Лю со счётом 5:0 и завоевала золотую медаль.

По данным журналиста, в медицинском заключении указано, что у Хелиф обнаружены XY-хромосомы и мужские половые признаки. Это делает ее биологическим мужчиной. Несмотря на эту информацию, МОК допустил её к участию в женских соревнованиях, хотя ранее IBA отстранила от них Хелиф в 2023 году.

После этого скандала на Олимпиаде в ООН предложили вернуть практику гендерных тестов для спортсменок.

Читайте также:

Вторая провалившая гендерный тест спортсменка завоевала олимпийское золото

Белявский объяснил, почему Россию не допустят до Олимпиады-2028

Аминева раскрыла, чем её задели успехи Хелиф на ОИ-2024 в Париже
#оон
#мок
#олимпиада 2024
#медицина
#спорт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Роднина жестко ответила канадке, призвавшей ужесточить правила для российских фигуристов
Ирина Роднина: мнение Меган Дюамель о российских фигуристках не авторитетно
03 ноября 2024, 17:19

Ирина Роднина (Фото: РИА Новости/Мария Девахина)

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина резко высказалась о канадской фигуристке Меган Дюамель, которая предложила ужесточить правила для сменивших гражданство российских атлетов. Об этом информирует «ВсеПроСпорт».
Ранее Дюамель заявила, что российские фигуристы имеют право покинуть РФ и сменить спортивное гражданство, но при этом они обязаны тренироваться в той стране, которую начали представлять.

Роднина отметила, что Дюамель знает, о чем говорит, так как сама занималась в подобных центрах.

«А если у нее чешется язык в отношении российских фигуристов, это ее проблемы», — подчеркнула депутат.

Роднина заключила, что мнение Дюамель не является авторитетным.

Напомним, Международный союз конькобежцев весной 2022 года отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований.

Читайте также:

«Испытывал нечеловеческую боль»: боксер Дадашев перенес инсульт во время боя, 300 удар стал последним, подробности

Спортсменка из Московской области выиграла Всероссийские соревнования по шорт-треку

Фигуристы из Московской области завоевали серебряную медаль на Всероссийских соревнованиях
#гражданство
#медаль
#соревнования
#мнение
#язык
#депутат
#право
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Спартак» разгромил ЦСКА впервые с 2017 года
«Спартак» со счетом 2:0 впервые с 2017 года победил ЦСКА в матче 14 тура РПЛ
02 ноября 2024, 23:46

Фото: iStock/Rost-9D

Футболисты московского ФК «Спартак» впервые с 2017 года победил ЦСКА. Встреча команд в рамках 14-го тура РПЛ состоялась на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.
«Спартак» закатил по мячу в каждом из таймов. Первый гол был забит на 45 минуте стараниями Тео Богонды, а второй — Хесусом Мединой на 8 компенсированной минуте второго тайма.

Матч также запомнился массовой дракой футболистов в начале второго тайма, в результате которой были удалены защитники обеих команд Виллиан Роша и Руслан Литвинов.

Теперь у «Спартака» 25 очков и пятое место в таблице, когда их соперники упали на шестую позицию с 24 баллами.

Читайте также:

Депутат Жуков заявил о затухании спортсменов в «Спартаке»

Широков поделился впечатлениями от стажировки у Николича в ЦСКА

Широков: Противостояние ЦСКА – «Спартак» входит в топ-3 самых интересных
#матч
#спартак
#футбол
#игра
#спортсмены
#цска
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Депутат Жуков заявил о затухании спортсменов в «Спартаке»
02 ноября 2024, 20:32

Фото: iStock/FOTOKITA

Первый заместитель председателя Государственной думы, а также болельщик «Спартака» Александр Жуков заявил, что в настоящее время многие спортсмены в команде затухают.
«Спартак, к большому сожалению, играет нестабильно, пока позитива немного. Многие новички приходят в «Спартак» и затухают. Например, Барко и Бонгонда ярко начинали сезон, а теперь их игра померкла. От Зиньковского тоже было много ожиданий, а теперь он и вовсе сидит в запасе. Вот это настораживает. Хочется, конечно, чтобы футболисты в «Спартаке» стабильно держали высокий уровень и прогрессировали», – высказал мнение в беседе с Metaratings.ru Жуков.

Ранее бывший защитник московского ЦСКА Владимир Пономарев заявил о том, что «Спартаку» нужно сменить главного тренера команды Деяна Станковича.

Читайте также:

Пономарев заявил о необходимости заменить тренера в «Спартаке»

Корнеев назвал Станковича слабым тренером

Пономарев выявил основную проблему ЦСКА
#игра
#мнение
#спартак
#футбол
#спорт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковье ищет медработников