Провалившая гендерный тест спортсменка завоевала золото Олимпиады-2024

Фото: istockphoto/FOTOKITA
Провалившая гендерный тест алжирская боксерша Иман Келиф завоевала золотую медаль на Олимпийских играх, сообщает РИА Новости.
В финале Келиф боролась с китаянкой Ян Лю. Победа алжирской спортсменки зависела от единогласного решения судей.
Во время турнира Келиф пожаловалась на издевательства. Боксерша призвала зрителей соблюдать олимпийские принципы и Олимпийскую хартию, а также воздерживаться от оскорблений спортсменов.
В 2023 году Международная ассоциация бокса (IBA) отстранила Хелиф и тайваньца Линь Юйтин за несоответствие критериям допуска на чемпионат мира. Результаты тендерного теста показали, что у спортсменов имеются XY-хромосомы и высокий уровень тестостерона.
Читайте также:
Американских олимпийских бегунов дисквалифицировали с соревнований
Депутат Журова объяснила атаку США на российских фигуристов и гимнасток
Заразилась допингом от собаки: Каноистку из Польши допустили до Олимпиады в Париже
Во время турнира Келиф пожаловалась на издевательства. Боксерша призвала зрителей соблюдать олимпийские принципы и Олимпийскую хартию, а также воздерживаться от оскорблений спортсменов.
В 2023 году Международная ассоциация бокса (IBA) отстранила Хелиф и тайваньца Линь Юйтин за несоответствие критериям допуска на чемпионат мира. Результаты тендерного теста показали, что у спортсменов имеются XY-хромосомы и высокий уровень тестостерона.
Читайте также:
Американских олимпийских бегунов дисквалифицировали с соревнований
Депутат Журова объяснила атаку США на российских фигуристов и гимнасток
Заразилась допингом от собаки: Каноистку из Польши допустили до Олимпиады в Париже
Александр Климов