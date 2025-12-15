Россияне установили новый рекорд на чемпионате мира по боксу в Дубае
Мировое первенство по боксу в Дубае стало настоящим триумфом для российских спортсменов. Итоги соревнования подвел Телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
На чемпионат приехали 548 боксёров из 118 стран мира. Призовой фонд соревнования составил 8 млн долларов.
По итогам турнира, сборная РФ завоевала семь золотых, пять серебряных и одну бронзовую медали.
Стоит отметить, что россияне смогли превзойти достижения национальной команды на прошлых чемпионатах мира. Ранее лучшим результатом были пять золотых наград на соревнованиях в Москве, которые состоялись в 1989 году.
Ранее мы сообщали о промежуточных итогах ЧМ по боксу. Одну из золотых медалей сборной России принес уроженец Петербурга Всеволод Шумков.
