15 декабря 2025, 04:37

Российские спортсмены впервые завоевали семь золотых медалей на ЧМ по боксу

Фото: Медиасток.рф

Мировое первенство по боксу в Дубае стало настоящим триумфом для российских спортсменов. Итоги соревнования подвел Телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».