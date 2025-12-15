Шалимов: Батраков значит для «Локомотива» больше, чем Кордоба для «Краснодара»
Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков стал ключевой фигурой в успехах команды в текущем сезоне. Тренер Игорь Шалимов отметил, что его влияние на результаты клуба невозможно переоценить.
В 17 матчах Батраков продемонстрировал впечатляющую статистику: 11 голов и 6 результативных передач. Каждый матч приносит ему возможность оказать влияние на игру. Шалимов в беседе с «РБ Спорт» сравнил его значимость для «Локо» с ролью Кордобы в «Краснодаре», подчеркнув, что Алексей действительно дирижирует атакующими действиями.
Кроме того, тренер отметил, что арендованный у «Спартака» Пруцев проявил себя на поле, а Баринов изменил свою роль, теперь больше участвуя в атакующих действиях. Несмотря на изменения, «Локомотив» продолжает придерживаться своего стиля игры, основываясь на контратаках.
На данный момент команда занимает третье место в таблице с 37 очками. Батраков, ставший лучшим бомбардиром чемпионата России на первой части сезона-2025/2026, внес значительный вклад в успехи клуба.
Читайте также: