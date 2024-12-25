В ЦСКА раскрыли главное отличие тренеров Воробьева и Федорова

Фото: iStock/shironosov
Нападающий ЦСКА Прохор Полтапов рассказал о ключевом отличии главного тренера Ильи Воробьева и бывшего наставника Сергея Федорова. По его словам, первый — это строгий и жесткий мотиватор, а второй — дипломат.
«Воробьев точно пожестче. <…> Как уже говорилось, некоторое время ушло на притирку к новым схемам, требованиям, да и друг к другу тоже. Где-то допускали недочеты. Отсюда осечки. Но постепенно осознали, чего хочет от нас Илья Петрович, и перенесли это на площадку. Он ставит активный атакующий хоккей. Теперь от каждого требуется постоянно находиться в движении», — поделился он в интервью RT.В то же время стала известна зарплата защитника Богдана Киселевича, заключившего контракт с «Локомотивом». Как сообщает Metaratings.ru, с помощью клуба игрок заработает 5 миллионов рублей. Информация о подписании контракта сроком до конца сезона появилась накануне, 24 декабря.
Читайте также:
Полтапов: лучше поиграть в России и обрести стабильность перед карьерой в НХЛ
Фигурист Дикиджи: не думаю о допуске российских спортсменов до отбора на ОИ-2026
В минском «Динамо» назвали причины поражения «Спартаку»
Данил Пономарев