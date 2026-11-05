Криштиану Роналду завершил карьеру в сборной Португалии
Футболист Криштиану Роналду завершил карьеру в сборной Португалии. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
О своём решении 41-летний форвард объявил публично. Он пояснил, что хочет оставить после себя впечатляющее наследие, а в будущем — больше времени проводить с семьёй. Кроме того, Роналду планирует играть в падел и больше путешествовать.
За годы выступлений за национальную команду нападающий провёл 234 матча и забил 146 голов. Вместе со сборной Португалии Криштиану выиграл чемпионат Европы и дважды стал победителем Лиги наций УЕФА.
Последним крупным турниром для экс-игрока «Реала» и «Манчестер Юнайтед» стал чемпионат мира в США, Мексике и Канаде. Теперь Роналду сосредоточится на жизни вне сборной и на новых увлечениях.
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