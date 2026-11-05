Достижения.рф

Криштиану Роналду завершил карьеру в сборной Португалии

Криштиану Роналду (Фото: Instagram* @cristiano)

Футболист Криштиану Роналду завершил карьеру в сборной Португалии. ​Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.



О своём решении 41-летний форвард объявил публично. Он пояснил, что хочет оставить после себя впечатляющее наследие, а в будущем — больше времени проводить с семьёй. Кроме того, Роналду планирует играть в падел и больше путешествовать.

За годы выступлений за национальную команду нападающий провёл 234 матча и забил 146 голов. Вместе со сборной Португалии Криштиану выиграл чемпионат Европы и дважды стал победителем Лиги наций УЕФА.

Последним крупным турниром для экс-игрока «Реала» и «Манчестер Юнайтед» стал чемпионат мира в США, Мексике и Канаде. Теперь Роналду сосредоточится на жизни вне сборной и на новых увлечениях.

Читайте также:

Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 2 0