«Калинка-малинка» отгремела на турецком стадионе в честь россиянина Батракова

03 ноября 2026, 23:40

Россиянин Батраков отметился дублем в Лиге чемпионов и стал лучшим игроком матча

Алексей Батраков (Instagram* / @_batrakov__9)

Полузащитник «Галатасарая» и игрок из России Алексей Батраков удостоился звания лучшего футболиста матча четвёртого тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором его команда принимала немецкий «Штутгарт». Такую информацию опубликовал официальный ресурс УЕФА.





Поединок состоялся в Стамбуле на арене «РАМС Парк», а работу судейской бригады возглавлял английский рефери Крис Кавана. Итогом встречи стала уверенная победа хозяев — 2:0.



Ключевым героем вечера стал именно Батраков. Он провёл на газоне 76 минут и дважды поразил ворота соперника — голы были забиты уже на 12‑й и 15‑й минутах, фактически предопределив исход игры. На стадионе в честь этого включили русскую народную песню «Калинка-малинка», которую с радостью подпевали местные болельщики.



Эмоционально откликнулся на успех молодого полузащитника экс‑полузащитник сборной России Александр Мостовой в беседе с изданием «РБ Спорт». 21‑летний Батраков впечатлил ветерана футбола скоростью и качеством реализации моментов.



«Два мяча за 15 минут — это просто невероятно! Честно, с ума сойти… Называю это настоящей фантастикой! Кто знает, может, при такой динамике Алексей действительно когда‑нибудь окажется в «Барселоне», — отметил Мостовой.