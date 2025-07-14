Мантуан уверен, что «Зенит» в следующем году выиграет Суперкубок
Полузащитник петербургского клуба «Зенит» Густаво Мантуан прокомментировал матч между ЦСКА и «Краснодаром».
Напомним, что встреча завершилась победой московского клуба со счётом 1:0. ЦСКА выиграл OLIMPBET Суперкубок России.
«Это была отличная игра, в которой сражались две сильные команды. <…> Уверен, что в следующем году мы выиграем этот трофей», — сказал Мантуан Metaratings.ru.В первом туре нового сезона Российской Премьер-Лиги (РПЛ) «Зенит» встретится с клубом «Ростов» на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Матч состоится в воскресенье, 20 июля, начало — в 18:00 по московскому времени.