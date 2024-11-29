Кристина Резцова из Подмосковья взяла серебро Кубка России по биатлону

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Серебряную медаль первого этапа Кубка России по биатлону завоевала спортсменка из Московской области Кристина Резцова, награду ей принёс спринт на 7,5 км среди женщин, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Кристина Резцова безошибочно работала на стрельбищах, благодаря чему возглавляла гонку вплоть до её заключительного отрезка, однако перед финишем уступила первое место Наталье Шевченко из Свердловской области. Разница с результатом победительницы составила 2,1 секунды», — говорится в сообщении.Отмечается, что третье место в этом соревновании заняла спортсменка из Беларуси Динара Смольская, она отстала от победительницы на 16,4 секунды.
Первый этап Кубка Росси по биатлону сезона 2024/2025 стартовал 29 ноября в Ханты-Мансийске. Соревнования будут проходить три дня.
Читайте также:
В Дмитрове провели необычный турнир по дзюдо
Четвёртый сезон подмосковного проекта «Выходи во двор» стартует в новом формате
В Коломне проходит первенство России по шорт-треку среди конькобежцев-юниоров
Лев Каштанов