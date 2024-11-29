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Кристина Резцова из Подмосковья взяла серебро Кубка России по биатлону

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Фото: пресс-служба Минспорта МО

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Серебряную медаль первого этапа Кубка России по биатлону завоевала спортсменка из Московской области Кристина Резцова, награду ей принёс спринт на 7,5 км среди женщин, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Кристина Резцова безошибочно работала на стрельбищах, благодаря чему возглавляла гонку вплоть до её заключительного отрезка, однако перед финишем уступила первое место Наталье Шевченко из Свердловской области. Разница с результатом победительницы составила 2,1 секунды», — говорится в сообщении.
Отмечается, что третье место в этом соревновании заняла спортсменка из Беларуси Динара Смольская, она отстала от победительницы на 16,4 секунды.



Первый этап Кубка Росси по биатлону сезона 2024/2025 стартовал 29 ноября в Ханты-Мансийске. Соревнования будут проходить три дня.

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#минспорта мо
#московская область
#подмосковье
Полузащитника «Локомотива» Батракова оценили в 50 млн евро
Геркус: если бы Батраков играл в «Валенсии», то стоил бы больше 50 млн евро
29 ноября 2024, 18:47

Фото: iStock/gorodenkoff

Бывший президент ФК «Локомотив» Илья Геркус заявил, что, если бы 19-летний полузащитник «железнодорожников» Алексей Батраков играл за испанский клуб «Валенсия» и носил имя Лопес, то стоимость футболиста превышала бы 50 млн евро. По его словам, Батраков — это главное открытие 2024 года.
«Батраков – главное открытие в этом году. У парня все данные есть для того, чтобы стать суперзвездой. <…> Уедет ли Батраков летом? Мы говорим про трансфер из России. Конечно, если бы такой мальчик играл бы в «Валенсии» и его звали бы Лопес, то стояла бы очередь и цена была бы уже за 50 миллионов евро», — поделился Геркус в беседе с Metaratings.ru.
Стоит отметить, что контракт Батракова с «Локомотивом» истекает в конце 2027 года. На данный момент рыночная стоимость полузащитника, по информации Transfermarkt, достигает пяти миллионов евро.

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В Дмитрове провели необычный турнир по дзюдо
29 ноября 2024, 17:41

Фото: пресс-служба администрации Дмитровского г. о.

В Дмитровском городском округе состоялся турнир «Борьба за поясок» для воспитанников секции дзюдо. Его провёл Молодёжный центр «Родники», входящий в состав Комплексного молодёжного центра «Сфера», сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«В начале мероприятия присутствующие почтили память земляков, погибших в ходе спецоперации. После разминки юных дзюдоистов разделили на группы по четыре человека. Чтобы стать победителем, каждому предстояло как можно скорее вытащить поясок из-за спины соперника. Всех участников турнира наградили сладкими призами», – говорится в сообщении.
Как отметили в пресс-службе, центр активно занимается организацией досуга детей и подростков. Его сотрудники регулярно проводят тематические мероприятия, в которых с удовольствием участвуют юные посетители. Особенно популярными стали спортивные соревнования.

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#дзюдо
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Четвёртый сезон подмосковного проекта «Выходи во двор» стартует в новом формате
29 ноября 2024, 17:02

Фото: пресс-служба Минспорта МО

1 декабря, во Всероссийский день хоккея, команда звёзд «Легенды хоккея» откроет IV сезон подмосковного проекта «Выходи во двор» в Черноголовке. Впервые тренером любительской сборной жителей выступит звёздный гость, сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
«Игра пройдет на льду хоккейного комплекса спортшколы «Черноголовка». Этот каток каждый год открывает в Московской области зимний сезон и первым приглашает спортсменов. В составе легенд на лёд выйдут Вячеслав Фетисов, Валерий Каменский, Алексей Касатонов, Виталий Прохоров, Вячеслав Буцаев и звёзды Континентальной хоккейной лиги. Неизменным тренером команды профессионалов остаётся легендарный «Як-15» – Александр Якушев», – отметили в ведомстве.
Специальными гостями первого матча сезона в составе сборной профессионалов станут российский актёр театра и кино, хоккеист Пономарёв из сериала «Молодёжка» Илья Коробко; российский хоккеист, обладатель Кубка Гагарина Михаил Анисин и представитель медийной команды «Роспресса», комментатор и эксперт Виталий Магранов.

Тренером команды любителей в первой встрече нового сезона станет российский актёр, каскадёр, звезда блокбастера «Бой с тенью» и сериала о хоккее «Молодёжка» Денис Никифоров.
Фото: пресс-служба Минспорта МО

Для зрителей будут организованы различные спортивные активности с призами. А для юных хоккеистов двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков проведет мастер-класс.

Место проведения: Черноголовка, б-р архитектора Толмачёва, д. 3 (СШ «Черноголовка»). Мероприятие начнётся в 14:00.

Матчи проекта «Выходи во двор» проходят в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

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#минспорт мо
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#московская область
#выходи во двор
#хоккей
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В Коломне проходит первенство России по шорт-треку среди конькобежцев-юниоров
29 ноября 2024, 16:56

Фото: istockphoto.com/EyeEm Mobile GmbH

Первенство России по шорт-треку среди юниоров проходит в подмосковном конькобежном центре «Коломна», турнир стартовал в четверг, 28 ноября, и продлится четыре дня, сообщает пресс-служба администрации городского округа Коломна.
«Участники первенства — юноши и девушки 18-19 лет — соревнуются в многоборье по схеме «1500 м 500 м 1000 м 1500 м» и в смешанной эстафете на дистанции 3000 метров (в каждой команде по два юноши и две девушки)», — говорится в сообщении.
Многоборье проводится в формате личных соревнований, победителей и призёров в этой дисциплине определят по позициям в итоговой классификации. В смешанной эстафете награды будут получать лучшие команды.

Отмечается, что онлайн-трансляция соревнований из конькобежного центра «Коломна» проводится с 29 ноября по 1 декабря.

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#конькобежный спорт
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Директор ХК «Металлург»: КХЛ переживает тяжелые времена, но не стоит на месте
29 ноября 2024, 16:04

Фото: iStock/vchal

Бывший хоккеист и спортивный директор ХК «Металлург» Евгений Бирюков не согласился с мнением, что уровень КХЛ падает, заявив, что лига переживает тяжелые времена, но не стоит на месте и развивается. По его словам, в КХЛ начинают сверкать молодые таланты.
«Есть мнение, что уровень КХЛ падает? Я с этим не согласен. Сейчас мы переживаем тяжелую ситуацию, но зато у нас начинают сверкать молодые таланты. Во всем есть плюсы и минусы. В плане развития лига идет вперед. Уровень стал совсем другим, КХЛ не стоит на месте», — пояснил он в беседе с Metaratings.ru.
О своем виде спорта высказалась и олимпийская чемпионка по гандболу Анна Вяхирева. В интервью для RT она призналась, что поняла жесткость своей дисциплины только, когда вышла на профессиональный уровень.
«Наверное, когда вышла на профессиональный уровень. У меня всегда почему-то получается, что я вся побитая с игры выхожу. Не знаю, с чем это связано, но постоянно падаю, мне постоянно что-то прилетает. Без пары синяков никогда не обходится», — рассказала девушка.
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#кхл
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Вяхирева об ударе Зидана головой: красиво же получилось
29 ноября 2024, 15:54

Фото: iStock/Filip Viranovski

Олимпийская чемпионка по гандболу Анна Вяхирева вспомнила о стычке футболистов Марко Матерацци с Зинедином Зиданом в финале чемпионата мира 2006 года, когда последний ударил соперника головой. По ее словам, французу следовало бы обойтись без расправы, но получилось красиво.
«Помню ли? Конечно. Был ли прав в той ситуации Зидан? Для меня эта история имеет две стороны. Для начала: мы так и не знаем, что именно тогда итальянец сказал французу. Возможно, следовало обойтись без физической расправы, решить вопрос вербально, но красиво же получилось», — поделилась спортсменка в беседе с RT.
О былых матчах вспомнил и бывший хоккеист, а ныне спортивный директор магнитогорского «Металлурга» Евгений Бирюков. В беседе с Metaratings.ru он заявил, что игра его клуба против команды НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» в 2008 году была уникальным опытом, когда вся Россия болела за соотечественников.
«Да, это был уникальный опыт для нашей лиги. Мы почувствовали на себе уровень НХЛ, было очень интересно. Получилось круто: организация была на уровне и матч получился хорошим. Вся страна за нас болела», — рассказал Бирюков.
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#россия
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Каширский турнир по настольному теннису собрал игроков из шести округов
29 ноября 2024, 13:10

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Открытый любительский турнир по настольному теннису «Тарасковский накат» состоялся в деревне Тарасково городского округа Кашира 23 ноября, участниками турнира стали игроки из шести округов Московской области, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Участие в турнире приняли 24 человека, представлявшие шесть подмосковных округов. По итогам игр первое место занял Александр Виноградов, представлявший Ступино и Тарасково, а на вторую и третью ступени пьедестала почёта поднялись представители Озёр: втрое место занял Алексей Орлов, а третье — Алексей Смолин», — говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Турнир проводился в спортклубе «Кашира» им. Н. П. Елисеева. Содействие в организации спортивного мероприятия оказала общественная организация «Офицеры России» и лично глава исполкома каширского отделения организации Вячеслав Кузнецов.

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#турнир
#кашира
#теннис
#соревнования
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Кафельников назвал позором обнаружение допинга у Синнера и Швёнтек
29 ноября 2024, 12:30

Фото: istockphoto/PeopleImages

В минувший четверг орган по борьбе с негативными явлениями в теннисе (ITIA) сообщил, что нынешняя вторая ракетка мира Ига Швёнтек из Польши в августе 2024 года сдала положительный тест на допинг. Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников назвал происходящее в мировом теннисе настоящим позором.
«Иногда я думаю, почему я, чёрт возьми, не принимал стероиды на протяжении своей карьеры? Играл бы в год не по 170 матчей, а по 300», — с горькой иронией написал знаменитый в прошлом теннисист на своей странице в социальной сети Х.

В организме польской теннисистки был обнаружен запрещённый препарат триметазидин. В ITIA сочли, что существенной вины Швёнтек в этом нет. Она сумела доказать, что вещество случайно попало в её организм через загрязнённый препарат мелатонин, который она принимала для улучшения сна.

Напомним, ранее первая ракетка мира Янник Синнер не был наказан за две положительные допинг-пробы на клостебол, сданные в марте 2024 года.

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#допинг
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#препараты
#наказание
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Масоэро: российские футболисты живут в большей роскоши, чем многие другие
29 ноября 2024, 10:45

Фото: iStock/FotografieLink

Аргентинский защитник румынского клуба «Университатя» и экс-защитник «Пари НН» Лукас Масоэро заявил, что российские футболисты живут в большей роскоши, чем спортсмены во многих других странах. По его словам, игры в Российской Премьер-Лиге делают игроков богатыми.
«Но не секрет, что у футболистов хорошие, дорогие жизни. Даже если ты играешь в Румынии или Аргентине, то живешь неплохо. Но в России больше роскоши, чем во многих других странах. Если ты играешь в РПЛ, ты богат», — отметил он в беседе с «РБ Спорт».
Масоэро также добавил, что не считает бразильских полузащитников «Зенита» Вендела и Клаудиньо заложниками клуба, запертыми в золотых клетках. Аргентинец подчеркнул, что они сами и добровольно подписали контракт.

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#футбол
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