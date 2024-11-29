В Дмитрове провели необычный турнир по дзюдо

Фото: пресс-служба администрации Дмитровского г. о.
В Дмитровском городском округе состоялся турнир «Борьба за поясок» для воспитанников секции дзюдо. Его провёл Молодёжный центр «Родники», входящий в состав Комплексного молодёжного центра «Сфера», сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«В начале мероприятия присутствующие почтили память земляков, погибших в ходе спецоперации. После разминки юных дзюдоистов разделили на группы по четыре человека. Чтобы стать победителем, каждому предстояло как можно скорее вытащить поясок из-за спины соперника. Всех участников турнира наградили сладкими призами», – говорится в сообщении.Как отметили в пресс-службе, центр активно занимается организацией досуга детей и подростков. Его сотрудники регулярно проводят тематические мероприятия, в которых с удовольствием участвуют юные посетители. Особенно популярными стали спортивные соревнования.
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Лора Луганская