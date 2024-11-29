В Дмитрове провели необычный турнир по дзюдо

Бывший хоккеист и спортивный директор ХК «Металлург» Евгений Бирюков не согласился с мнением, что уровень КХЛ падает, заявив, что лига переживает тяжелые времена, но не стоит на месте и развивается. По его словам, в КХЛ начинают сверкать молодые таланты.