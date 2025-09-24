Тарасова объяснила, почему российских спортсменов боятся возвращать на международную арену
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что российских спортсменов не допускают к международным соревнованиям из-за страха перед их силой, сообщает Legalbet.
Так она прокомментировала решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не отстранять израильские команды на фоне конфликта в Палестине.
По словам Тарасовой, она понимает только один радикальный способ добиваться справедливости — «взять и дать по морде», но в данном случае это невозможно. Вместо этого, по её мнению, руководители страны должны оперативно направлять все необходимые документы, чтобы рассмотрели возвращение российских спортсменов, поскольку основная причина запрета — страх перед их силой.
Ранее, 24 сентября, стало известно, что УЕФА исключил вопрос об отстранении израильских команд с заседания Исполкома 23 числа. На решение повлияли дипломаты, руководители футбольных ассоциаций, а также американские официальные лица, которые настаивали на соблюдении статус-кво.
Сборная России и российские клубы были отстранены УЕФА и ФИФА от турниров под их эгидой после начала спецоперации на Украине в феврале 2022 года.
