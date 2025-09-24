Тарасова объяснила, почему российских спортсменов боятся возвращать на международную арену

24 сентября 2025, 21:16

Тарасова: страх перед российскими спортсменами мешает их участию в турнирах

Татьяна Тарасова (Фото: РИА Новости / Алексей Филиппов)

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что российских спортсменов не допускают к международным соревнованиям из-за страха перед их силой, сообщает Legalbet.