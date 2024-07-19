Стартовала регистрация на гала-матч «Легенд хоккея» в рамках Кубка Овечкина

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Сборная звёздных спортсменов «Легенды хоккея» выйдет на лёд в заключительный день VI Кубка Александра Овечкина среди детских команд. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
Гала-матч состоится 10 августа на «Арене Мытищи». В тот же день пройдёт финал турнира по киберхоккею Ovi Cyber Cup с призовым фондом 1 млн рублей.
Вход для зрителей будет свободным, регистрация открыта по ссылке.
Помимо этого, 10 августа с 10 утра желающие смогут принять участие в игровых активностях. Сам гала-матч с участием легендарных спортсменов стартует в 11 часов.
Кубок Александра Овечкина Ovi Cup проводится в Московской области с 2018 года. С 2019-го его устраивают на Арене имени Владимира Петрова в Красногорске. Участники – команды сильнейших хоккейных школ и академий страны.
За свою пятилетнюю историю соревнования стали одним из лучших детско-юношеских хоккейных мероприятий в стране по числу участников, географии команд и уровню организации.
Читайте также:
Подмосковный пловец Беляев завоевал вторую медаль Кубка России
Подмосковные велосипедисты завоевали 6 медалей Кубка России спорта лиц с ПОДА
Представительница Подмосковья завоевала медаль Кубка России по конному спорту
«Это единственный турнир такого масштаба, билеты на который абсолютно бесплатные. Достаточно зарегистрироваться и получить QR-код. Задача – сделать просмотр таких матчей доступным для всех», – рассказали в пресс-службе.
Вход для зрителей будет свободным, регистрация открыта по ссылке.
Помимо этого, 10 августа с 10 утра желающие смогут принять участие в игровых активностях. Сам гала-матч с участием легендарных спортсменов стартует в 11 часов.
Кубок Александра Овечкина Ovi Cup проводится в Московской области с 2018 года. С 2019-го его устраивают на Арене имени Владимира Петрова в Красногорске. Участники – команды сильнейших хоккейных школ и академий страны.
За свою пятилетнюю историю соревнования стали одним из лучших детско-юношеских хоккейных мероприятий в стране по числу участников, географии команд и уровню организации.
Читайте также:
Подмосковный пловец Беляев завоевал вторую медаль Кубка России
Подмосковные велосипедисты завоевали 6 медалей Кубка России спорта лиц с ПОДА
Представительница Подмосковья завоевала медаль Кубка России по конному спорту
Лора Луганская