Овечкин против Фетисова: назван состав команд на гала-матч Ovi Cup 2024

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Гала-матч легенд хоккея, который состоится 10 августа на «Арене Мытищи», соберёт самых ярких представителей отечественного спорта. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.
«Звёздная игра пройдёт в финальный день VI Кубка Александра Овечкина. В состав команды, которую возглавит сам Овечкин, включены звёзды НХЛ и КХЛ Евгений Малкин, Михаил Сергачёв, Дмитрий Воронков, Егор Чинахов, Григорий Панин, Кирилл Марченко, Кирилл Капризов, Александр Романов и другие спортсмены. Сергей Овечкин – сын Александра Овечкина. Он уже второй год подряд выходит на лёд вместе с отцом», – рассказали в ведомстве.Противостоять дружине «Александра Великого» будет сборная под руководством легендарного Вячеслава Фетисова. В её состав вошли Илья Ковальчук, Валерий Каменский, Алексей Касатонов, Виталий Прохоров, Алексей Морозов, Вячеслав Буцаев, Алексей Терещенко, Евгений Артюхин и другие хоккеисты.
Как напомнили в министерстве, 10 августа состоятся заключительные игры VI Кубка Александра Овечкина. Кроме того, пройдёт награждение победителей и призёров детского турнира. Переходящий кубок соревнований вручит лично Овечкин.
В этот день на «Арене Мытищи» с 10 утра желающие смогут поучаствовать в игровых активностях. Гала-матч «Легенд хоккея» стартует в 11 часов.
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