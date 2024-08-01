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Овечкин против Фетисова: назван состав команд на гала-матч Ovi Cup 2024

01 августа 2024, 14:15
Фото: пресс-служба Минспорта МО

Фото: пресс-служба Минспорта МО

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Гала-матч легенд хоккея, который состоится 10 августа на «Арене Мытищи», соберёт самых ярких представителей отечественного спорта. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.
«Звёздная игра пройдёт в финальный день VI Кубка Александра Овечкина. В состав команды, которую возглавит сам Овечкин, включены звёзды НХЛ и КХЛ Евгений Малкин, Михаил Сергачёв, Дмитрий Воронков, Егор Чинахов, Григорий Панин, Кирилл Марченко, Кирилл Капризов, Александр Романов и другие спортсмены. Сергей Овечкин – сын Александра Овечкина. Он уже второй год подряд выходит на лёд вместе с отцом», – рассказали в ведомстве.
Противостоять дружине «Александра Великого» будет сборная под руководством легендарного Вячеслава Фетисова. В её состав вошли Илья Ковальчук, Валерий Каменский, Алексей Касатонов, Виталий Прохоров, Алексей Морозов, Вячеслав Буцаев, Алексей Терещенко, Евгений Артюхин и другие хоккеисты.



Как напомнили в министерстве, 10 августа состоятся заключительные игры VI Кубка Александра Овечкина. Кроме того, пройдёт награждение победителей и призёров детского турнира. Переходящий кубок соревнований вручит лично Овечкин.

В этот день на «Арене Мытищи» с 10 утра желающие смогут поучаствовать в игровых активностях. Гала-матч «Легенд хоккея» стартует в 11 часов.

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Россиянка завоевала серебро на Олимпиаде — для Франции
Кирпичникова принесла французской сборной серебро после смены гражданства
01 августа 2024, 06:58

Фото: istockphoto.com/BalanceFormcreative

Анастасия Кирпичникова завоевала серебряную медаль на дистанции 1500 метров вольным стилем на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже. Об этом сообщает РИА Новости.
Сменившая спортивное гражданство с российского на французское пловчиха Кирпичникова стала второй на Олимпиаде во Франции. Уроженка Асбеста (Свердловская область) преодолела дистанцию за 15 минут 40,35 секунды. Первое место заняла американка Кэти Ледеки, установившая новый олимпийский рекорд с результатом 15:30,02. Ледеки стала восьмикратной олимпийской чемпионкой. Бронзу выиграла немка Изабель Гозе, показавшая время 15:51,49.

Кирпичниковой 24 года. В марте исполком МОК утвердил ее заявку на смену спортивного гражданства, освободив от трехлетнего периода ожидания без согласия Олимпийского комитета России (ОКР). Это решение было объяснено временным лишением ОКР статуса национального олимпийского комитета. Глава ОКР Станислав Поздняков выразил недовольство решением МОК, назвав его беззаконием.

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В Париже показали флаг России и рекорд пловчихи Чикуновой: она прокомментировала
Чикунова не удивилась трансляции флага РФ
01 августа 2024, 01:35

Фото: istockphoto.com/Daniel Bartus

Во время соревнований в рамках Олимпийских игр во Франции спортсменам продемонстрировали рекорд 2023 года Евгении Чикуновой, передает Матч.ТВ. Рядом с показателем был российский флаг. Спортсменка прокомментировала ситуацию.
Рекордсменка мира по плаванию Евгения Чикунова прокомментировала появление ее мирового рекорда на дистанции 200 метров брассом с флагом России в трансляции Олимпиады в Париже.

В среду, перед стартом квалификационного заплыва на эту дистанцию, на экране трансляции было показано достижение Чикуновой, установленное в апреле 2023 года с результатом 2 минуты 17,55 секунды. В графике рядом с ее именем был размещен флаг России.

«Приятно, но я и не думала, что может быть как-то по-другому, рекорд ратифицирован официально», отреагировала на это событие российская пловчиха-рекордсменка.
Олимпиада в Париже проходит с 26 июля по 11 августа, и на Играх выступают 15 российских спортсменов в нейтральном статусе.

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Ирина Винер раскрыла, кто станет новой звездой художественной гимнастики в России
Винер заявила, что Капранова станет ее преемницей
01 августа 2024, 00:06

Фото: istockphoto.com/Maria Moroz

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер назвала десятикратную чемпионку мира Ольгу Капранову своей потенциальной преемницей. Об этом она сообщила в беседе с корреспондентом Sputnik.
Винер выразила уверенность, что Капранова станет отличным руководителем Федерации художественной гимнастики России в будущем.

«Я думаю, что в дальнейшем она возьмет эстафету из моих рук и тоже будет очень хорошим руководителем Федерации художественной гимнастики России», — отметила Винер во время торжественного мероприятия в честь ее дня рождения в Гагре.

Капранова приехала в Абхазию всего на один день, чтобы поздравить своего тренера с праздником.

«Ирина Александровна потрясающая. Я счастлива, что она есть в моей жизни, что я попала в руки такого великого тренера, когда была еще ребенком. До сих пор мы вместе, и я всегда могу обратиться к ней за любым советом, даже не касающимся спорта», — подчеркнула Капранова.

Ирина Винер проводит отдых в Пицунде с семьей и призналась, что изначально не планировала устраивать пышное торжество. Однако абхазское гостеприимство и теплый прием изменили ее планы.

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#гимнастика
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Российский теннисист Даниил Медведев вылетел с Олимпиады в Париже
31 июля 2024, 19:49

Фото: iStock/PeopleImages

Первая ракетка России Даниил Медведев не пробился в четвертьфинал олимпийского теннисного турнира на Играх в Париже.
Отмечается, что турнир проходил на грунтовых кортах «Ролан Гаррос». В матче третьего раунда с канадцем Феликсом Оже-Альяссимой Медведев потерпел поражение со счётом 3:6, 6:7 (5:7). Игра длилась 1 час 40 минут.

До этого матча Медведев выиграл все семь личных встреч с канадцем, при этом теннисисты впервые провели матч между собой на грунте.

Следующим матчем Оже-Альяссимы станет встреча с норвежцем Каспером Руудом и игроком из Аргентины Франсиско Черундоло. По итогам этой игры станет понятно, кто выйдет в 1/2 финала соревнований.

Олимпийские игры-2024 стартовали в Париже 26 июля. Они продлятся до 11 августа. В играх принимают решения 15 россиян: семь теннисистов, три представителя гребли на байдарках и каноэ, три велогонщика, одна представительница прыжков на батуте и один пловец. По решению МОК им был предоставлен нейтральный статус, они выступают без флага и гимна, их результаты не отображаются в общей медальной таблице.

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#спорт
#олимпиада 2024
#теннис
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Петржела назвал «Зенит» машиной по завоеванию трофеев
31 июля 2024, 19:13

Фото: iStock/spfdigital

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела заявил, что команда превратилась в машину по завоеванию трофеев.
«Раньше у клубов РПЛ было больше шансов побороться с «Зенитом» за чемпионство из-за участия клуба в Лиге чемпионов. А из-за отстранения России от еврокубков «Зенит» полностью сконцентрировал силы на российских турнирах и не оставляет шансов другим клубам. Сине-бело-голубые стали машиной по завоеванию трофеев в России», – высказал своё мнение в беседе с «РБ Спорт» Петржела.

Напомним, 3 августа в Санкт-Петербурге состоится матч «Зенит» – «Ростов».

Ранее спортивный комментатор Геннадий Орлов предположил, что матч с «Ростовом» может стать тяжёлым испытанием для «Зенита».

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#спорт
#матч
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Орлов предрёк «Зениту» тяжёлые испытания в матче с «Ростовом»
31 июля 2024, 19:08

Фото: iStock/master1305

Спортивный комментатор Геннадий Орлов предположил, что матч с «Ростовом» может стать тяжёлым испытанием для «Зенита».
«Ростов» и в марте играл великолепно, но потом что-то сбилось. Карпин — очень крепкий тренер, и футболисты на поле выкладываются. А Голенков, на мой взгляд, переиграл Комличенко. Кто-то говорит про Соболева, что он на своей позиции сейчас лучший. Именно Голенков сейчас — лучший центральный нападающий. Поэтому «Ростов» — очень серьезный соперник. И матч против ростовчан будет серьезным испытанием для «Зенита», — отметил в беседе с «РБ Спорт» Орлов.

При этом он признал великолепную форму и самих петербуржцев.

Ранее защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков выразил желание остаться в команде.

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#спорт
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#ростов
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Ахмедов похвалил выступление сборной Узбекистана на ОИ-2024 в Париже
31 июля 2024, 18:57

Фото: iStock/Birol Dincer

Бывший полузащитник «Краснодара» Одил Ахмедов заявил, что несмотря на допущенные ошибки выступление сборной Узбекистана на Олимпийских играх-2024 в Париже было достойным.
«Было очень приятно, большой турнир. Нам многого не хватило, но это большой опыт. Я надеюсь, что к следующей Олимпиаде лучше потрудимся, мы увидели наши минусы, и над чем нужно работать. Дай Бог, на следующих Играх мы будем ещё выше», — прокомментировал в беседе с Metaratings.ru Ахмедов.

Ранее сообщалось, что флаг России все-таки показали в трансляции летних Олимпийских игр в Париже, его продемонстрировали перед предварительными заплывами у женщин на дистанции 200 м брассом, следует из трансляции Игр.

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#флаг
#турнир
#олимпиада 2024
#игры
#спорт
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Команда Подмосковья впервые выиграла Спартакиаду учащихся по лёгкой атлетике
31 июля 2024, 18:55

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Сборная Подмосковья по лёгкой атлетике заняла первое место в командном зачёте XII всероссийской летней Спартакиады учащихся. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта региона.
Команда взяла рекордное количество медалей Спартакиады – 18, в том числе семь золотых, пять серебряных и шесть бронзовых. Второе место заняла команда Краснодарского края, третье – учащиеся Санкт-Петербурга.
«В заключительный день соревнований атлеты из Московской области установили новый рекорд России в смешанном эстафетном беге 4 по 400 метров среди спортсменов до 18 лет. Алексей Кравчук, Елена Акимова, Павел Вихор и Александра Морозова финишировал за 3 минуты 28,95 секунды», – отметили в министерстве.
Летняя XII Спартакиада учащихся России проводилась с 25 по 29 июля в Краснодаре. Соревнования прошли в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

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#спорт
#минспорт мо
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#московская область
#лёгкая атлетика
#спартакиада
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Чистяков изъявил желание остаться в «Зените»
31 июля 2024, 18:34

Фото: iStock/Yuliia Zatula

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков выразил желание остаться в команде.
«Матч с «Факелом» можно назвать подходящим для вкатки в турнир. В чемпионате уже разгоняемся, а тут первая игра. Как объяснить сверхрезультативность «Зенита» на старте сезона? Мы просто работаем, и всё воплощается в голы. Хочу остаться в «Зените», вариантов с другими клубами нет. Агент ни над чем не работает. Об уходе не думаю», — прокомментировал в беседе с Metaratings.ru Чистяков.
До этого в матче с «Факелом» победил «Зенит».

Ранее сообщалось, что «Зенит» не намерен улучшать предложение «Спартаку» по возможному трансферу нападающего Александра Соболева.

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