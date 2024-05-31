Кубок чемпионов Swimcup по плаванию на открытой воде пройдет 1 июня

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
В Подмосковье стартует Кубок чемпионов Swimcup по плаванию на открытой воде. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Первый турнир пройдет 1 июня на Корневском карьере в городском округе Люберцы.
Кроме этого, следующие заплывы пройдут в городских округах Сергиев Посад и Руза.
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«Мы очень рады старту нового сезона на открытой воде, потому что он приносит с собой массу впечатлений: новые места, заряженные энергией единомышленники и, конечно, уже родные для многих наших участников подмосковные локации. Я уверен, что заплывы в Московской области зададут настроение всему сезону и подарят новые имена и новые рекорды», – отметил организатор Кубка чемпионов «Swimcup» Евгений Безрученко.
Кроме этого, следующие заплывы пройдут в городских округах Сергиев Посад и Руза.
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Мира Полтева