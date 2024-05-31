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В Подмосковье состоится турнир по футболу «Кубок Флагов»

31 мая 2024, 14:52
Фото: пресс-служба министерства физической культуры и туризма Московской области

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и туризма Московской области

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Более 300 юных подмосковных спортсменов примут участие в турнире по футболу. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и туризма Московской области.
Турнир пройдет 1 июня в Химках. В соревнованиях в День защиты детей примут участие более 300 юных футболистов в возрасте 11-13 лет.

«В турнире сыграют детские футбольные команды общеобразовательных учреждений г.о. Химки, а также детские футбольные команды от местных диаспор мусульман Татарстана, Таджикистана, Белоруссии и Луганской Народной Республики.Целью проведения подобных турниров является популяризация футбола, привлечение к занятиям спортом и укрепление международных отношений и сотрудничества», — поделились в пресс-службе.



Начало открытия турнира в 10:00, а первый матч состоится в 10:30.

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#футбол
Стартовал первый день парусной регаты в Московской области
31 мая 2024, 15:39

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

В Московской области стартовала международная парусная регата. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Открытия стартового этапа международного парусного турнира Tenzor International Cup 2024 — регата имени Игоря Ченцова прошло в акватории Пироговского водохранилища.

«Сегодняшний старт регаты открыл не только сезон в парусном спорте, но и спортивную программу Петербургского международного экономического форума. Для нас огромная честь, что он проходит именно на территории Московской области. Хочу от имени губернатора Московской области Андрея Воробьёва пожелать всем участникам регаты удачи», – подчеркнул министр физической культуры и спорта Московской области Алексей Перов.

В турнире принимают участие яхтсмены из России, Германии, Сербии, Белоруссии, Армении и Киргизии.

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#турнир
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#алексей перов
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Уехавшие из РФ фехтовальщики не вошли в состав сборной США на Олимпиаду
Фехтовальщики Лоханов и Бида не вошли в состав сборной США на Олимпиаду
31 мая 2024, 14:27

Фото: iStock/gorodenkoff

Уехавшие из РФ фехтовальщики Константин Лоханов, Сергей Бида и Виолетта Бида не вошли в состав сборной Америки на Олимпийские игры 2024 года в Париже.
По данным ТАСС, информацию подтвердили в Федерации фехтования Штатов. Подробности пока не приводятся.

В начале января сообщалось, что фехтовальщики Константин Лоханов, Сергей Бида и Виолетта Бида планировали получить гражданство США. Сергей Бида и Лоханов также хотели отобраться в сборную Америки и поехать на Олимпийские игры в 2024 году.

В конце декабря прошлого года МВД РФ объявило шпажистов Бида в розыск. Им грозит до десяти лет лишения свободы по статье «Самовольное оставление части или места службы».

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#спорт
#сша
#россия
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Подмосковная теннисистка Андреева обыграла экс-первую ракетку мира на «Ролан Гаррос»
31 мая 2024, 14:15

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Теннисистка из Подмосковья Мирра Андреева вышла в третий круг Открытого чемпионата Франции. В матче второго круга 17-летняя россиянка обыграла бывшую первую ракетку мира белоруску Викторию Азаренко со счётом 6:3, 3:6, 7:5.
В третьем раунде Андреева сыграет против американки Пейтон Стирнс, была сильнее бывшей первой ракетки России Дарьи Касаткиной.

Турнир проходит на грунтовых кортах Парижа. Андреева занимает 38-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации.

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Всероссийский студенческий фестиваль «Самбо в вузы» провели в Подмосковье
31 мая 2024, 12:18

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области

В Подмосковье прошел всероссийский студенческий фестиваль «Самбо в вузы». Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
Фестиваль проводился на базе Российского университета кооперации в Мытищах.

В ​соревнованиях принимали участие спортсмены из Казани, Саранска, Волгограда, Ижевска, Краснодара, Владимира, Камчатки, Башкирии, Чебоксар, Калининграда, Арзамаса, а также из 26 вузов Подмосковья.

«Хочу отметить и успехи студенческого сообщества, ребята регулярно привозят медали с международных и всероссийских соревнований. Самбо — наш национальный вид спорта, поэтому мы с удовольствием поддерживаем интерес молодежи к единоборствам и, конечно, способствуем развитию проекта «Самбо в вузы», — подчеркнул первый зампред правительства Илья Бронштейн.

Кроме состязаний спортсменов на фестивале прошли обучающий семинар для преподавателей физкультуры и пленарное заседание в формате стратегической сессии.

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#медали
#спортсмены
#вузы
#заседание
#самбо
#подмосковье
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В четырёх округах Подмосковья пройдёт факельная эстафета
31 мая 2024, 10:44

Фото: iStock/Manivannan Thirugnanasambandam

Факельная эстафета «Бег Гармонии» будет проходить на территории четырёх округов Московской области — Можайского, Наро-Фоминского, Чехова и Серпухова — с 3 по 6 июня, об этом водителей предупредили в региональном министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Забег будет проводиться без ограничения или запрещения штатного дорожного движения, при этом мероприятие будут сопровождать сотрудники региональной Госавтоинспекции», — говорится в сообщении.
Водителей просят быть крайне внимательными, строго соблюдать ПДД и заранее планировать свой маршрут.

«Бег Гармонии» — международная факельная эстафета, её цель — развивать дружбу и взаимопонимание в мире. В России эта эстафета проводится с 1991 года. В этом году западная ветка эстафеты стартует 31 мая в Москве и завершится 12 июня в Смоленске.

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Международная федерация бокса назвала позором ультиматум МОК

Тренер Осинькин заявил о пользе победы «Зенита» в РПЛ для развития футбола

Новый сезон велогонки Cyclingrace стартует в Московской области
#забег
#минтранс мо
#дороги
#московская область
#подмосковье
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Международная федерация бокса назвала позором ультиматум МОК
30 мая 2024, 19:38

Фото: iStock/stefko

IBA выразила негодование по поводу ультиматума МОК, который запретил спортсменам национальных федераций, входящих в IBA, участие в Играх-2028.
На своем официальном сайте организация заявила, что никогда не ставила запреты на участие спортсменов в других соревнованиях. Они подчеркнули, что такое решение МОК является ярким примером недостатка преданности принципам спорта и честной игры, которые МОК официально пропагандирует.

В июне 2023 года генеральный директор МОК Кристоф де Кеппер объявил о лишении IBA статуса признанной организации. После этого МОК объявил о запрете участия спортсменов национальных федераций IBA в Олимпиаде 2028 года.

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#игры
#мок
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Тренер Осинькин заявил о пользе победы «Зенита» в РПЛ для развития футбола
30 мая 2024, 19:05

Фото: iStock/XiXinXing

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин заявил, что победа «Зенита» в РПЛ важна для развития футбола в стране.
«Я за то, чтобы наш чемпионат был как можно интереснее. Наверное, для развития футбола было бы лучше, чтобы РПЛ выиграла какая-то другая команда, а не «Зенит». Но я не могу оценивать, кто, какие и на кого проклятия наложил. Так случилось. Все равно мы будем говорить об этом сезоне как о самом интересном за последнее время», — пояснил в беседе с «РБ Спорт» Осинькин.

Петербургский «Зенит» обыграв футбольную команду «Ростов», стал чемпионом страны. Встреча прошла на «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге. В напряженном матче команда из города на Ниве победила соперника со счетом 2:1. А бывший игрок «Зенита», обладатель Кубка России 1999 года Константин Лепехин высказывал мнение о том, что команда доказала свою силу и мощь, победив в РПЛ.

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Открытие ФОКа «Арсенал» в Можайске запланировано на это лето
30 мая 2024, 18:24

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Можайске завершается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса «Арсенал», открытия которого давно ждут жители. Об этом глава Можайского городского округа Денис Мордвинцев доложил губернатору Московской области Андрею Воробьёву во время рабочей встречи.
В ФОКе будет два спортзала для занятий самбо, дзюдо и джиу-джитсу. Предусмотрены также залы для волейбола, баскетбола, футбола и художественной гимнастики.
«Новый ФОК для нашей школы самбо и дзюдо будет многофункциональным. Там смогут заниматься порядка 1,5 тысяч человек. Сейчас приступаем к благоустройству территории. Открытие запланировано уже на это лето», – рассказал губернатору Мордвинцев.
Сообщается, что главными темами рабочей встречи стали модернизация системы ЖКХ, строительство и капремонт социальных объектов, а также ремонт дорог.

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Новый сезон велогонки Cyclingrace стартует в Московской области
30 мая 2024, 18:20

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

В Подмосковье открывается новый сезон ежегодной велогонки Cyclingrace. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Первые старты пройдут 8 и 9 июня в Наро-Фоминске.

«8 июня пройдут индивидуальные заезды, а 9 июня — шоссейная гонка. Любители велоспорта смогут выбрать подходящий для себя формат участия и длину дистанции. Для болельщиков будет также организована видеотрансляция. Каждому участнику полагается стартовый пакет с личным номером и подарками от партнеров, электронный чип для фиксации результатов и медаль», — поделились в пресс-службе.

Стать участником заездов может любой желающий. Для этого необходимо оставить заявку на участие на официальном сайте проекта.

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