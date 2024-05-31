В Подмосковье состоится турнир по футболу «Кубок Флагов»

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и туризма Московской области
Более 300 юных подмосковных спортсменов примут участие в турнире по футболу. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и туризма Московской области.
Турнир пройдет 1 июня в Химках. В соревнованиях в День защиты детей примут участие более 300 юных футболистов в возрасте 11-13 лет.
Начало открытия турнира в 10:00, а первый матч состоится в 10:30.
Читайте также:
Подмосковная теннисистка Андреева обыграла экс-первую ракетку мира на «Ролан Гаррос»
Всероссийский студенческий фестиваль «Самбо в вузы» провели в Подмосковье
В четырёх округах Подмосковья пройдёт факельная эстафета
«В турнире сыграют детские футбольные команды общеобразовательных учреждений г.о. Химки, а также детские футбольные команды от местных диаспор мусульман Татарстана, Таджикистана, Белоруссии и Луганской Народной Республики.Целью проведения подобных турниров является популяризация футбола, привлечение к занятиям спортом и укрепление международных отношений и сотрудничества», — поделились в пресс-службе.
Начало открытия турнира в 10:00, а первый матч состоится в 10:30.
Читайте также:
Подмосковная теннисистка Андреева обыграла экс-первую ракетку мира на «Ролан Гаррос»
Всероссийский студенческий фестиваль «Самбо в вузы» провели в Подмосковье
В четырёх округах Подмосковья пройдёт факельная эстафета
Мира Полтева