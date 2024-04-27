Подмосковные пловчихи завоевали десять медалей первенства России

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Восемь серебряных и две бронзовые медали выиграли спортсменки из Московской области на первенстве России по плаванию среди юношей и девушек, сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
«По три медали в копилку подмосковной сборной принесли Виктория Миронова и Виктория Таранникова. Виктория Таранникова стала второй в заплывах брассом на 50, 100 и 200 метров, а Виктория Морозова добилась тех же результатов в заплывах в стиле баттерфляй на 50, 100 и 200 метров», — говорится в сообщении.Две медали на турнире выиграла Евангелина Шейнина. Серебряную медаль ей принёс заплыв на 50 метров на спине, а в заплыве на 100 метров на спине она заняла третье место.
Бронзовую медаль завоевала также представительница Подмосковья Елизавета Шаталова в заплыве баттерфляем на 50 метров.
А ещё одно серебро девушки добыли в команде — по итогам эстафеты 4 по 100 метров комплексным плаванием.
Соревнования проводились в Краснодаре с 22 по 26 апреля.
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