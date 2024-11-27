Кубок московского спорта по хоккею стартует с 7 декабря

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В рамках проекта «Зима в Москве» со следующей субботы, 7 декабря, стартуют турниры Кубка московского спорта по хоккею. Игры будут проходить на открытом катке «Локо-лед», расположенном на территории стадиона «РЖД Арена». Планируются три вида соревнований: три на три среди детей, три на три среди молодежи и студентов, а также по медиахоккею.
«Турниры пройдут на специально построенном стадионе с инфраструктурой для открытых соревнований. <…> По итогам соревнований сформированные команды звезд сыграют в гранд-финале», — сообщили АГН «Москва» в пресс-службе столичного департамента спорта.Тем временем появилась информация, что менеджмент ХК «Витязь» собирается расстаться с защитником Русланом Педаном. Как стало известно Metaratings.ru, игрок покинет хоккейный клуб после того, как найдет новое место работы.
Стоит отметить, что в сезоне 2024/2025 на счету 30-летнего Педана 15 матчей в регулярном чемпионате FONBET КХЛ и один голевой пас при показателе полезности «-7».
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