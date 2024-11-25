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Раскрыта роль звезды НХЛ Кучерова после ухода капитана команды

Комментатор Майков: после ухода Стэмкоса на Кучерова легла еще и роль снайпера
Фото: iStock/gorodenkoff

Фото: iStock/gorodenkoff

Нападающий ХК «Тампа-Бэй Лайтнинг» и звезда НХЛ Никита Кучеров возьмет на себя еще и роль снайпера в команде после того, как клуб покинул капитан Стивен Стэмкос. Об этом заявил комментатор и автор ютуб-канала «ХоккейФил» Филипп Майков. По его словам, эти обстоятельства «добавили головной боли» тренеру Джону Куперу.


«На Кучерова после ухода Стэмкоса легла еще, наверное, и главная снайперская роль в этой «Тампе», что на самом деле Куперу добавило головной боли. Потому что если раньше у тебя пасующий Кучеров был на одном борту, а бросающий Стэмкос с правым хватом на другом, то теперь у тебя все это сосредоточено на одном фланге. Поэтому отсюда Кучеров двигается и на левый край в большинстве, отсюда и большинство у «Тампы» просело», — поделился он в беседе с «Газетой.ру».
Вместе с тем появилась информация о зарплате 31-летнего российского нападающего Кирилла Капустина. Как удалось выяснить Metaratings.ru, хоккеист получит 6 миллионов рублей только в виде оклада по контракту с ХК «Нефтехимик». Отмечается, что договор подписан с 24 ноября и до конца нынешнего сезона.

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#спорт
Подмосковные синхронистки выиграли две медали Кубка России
25 ноября 2024, 13:38

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Две серебряные медали завоевали представительницы Московской области на Кубке России по синхронному плаванию, сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
«Синхронистка из Московской области Валерия Плеханова выиграла серебро в дисциплине «соло» (техническая программа), её результат составил 306,400. Ещё одну серебряную медаль подмосковная сборная завоевала в дисциплине «акробатическая группа», — говорится в сообщении.
В составе сборной Московской области выступали спортсменки из подмосковного Центра спортивной подготовки по олимпийским видам спорта, Училища олимпийского резерва № 4 и спортшколы по водным видам спорта.
Кубок России по синхронному плаванию проводился с 20 по 23 ноября в Калининграде, в турнире приняли участие 250 спортсменов из 12 российских регионов.

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Юные боксёры из Подмосковья завоевали 11 медалей на всероссийских соревнованиях
25 ноября 2024, 12:53

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Три золотые, одну серебряную и семь бронзовых медалей завоевали представители Московской области на всероссийских соревнованиях по боксу памяти Заслуженного тренера СССР Б. Н. Грекова среди юношей 13 лет, сообщает пресс-служба Минспорта региона.
«На высшую ступень пьедестала поднялись Артем Соколов из Химок, выступавший в весовой категории 50 кг А, Богдан Бухов из Ивантеевки (весовая категория — 50 килограммов) и спортсмен из Истры Владислав Кутний, выступавший в весовой категории 80 килограммов», — говорится в сообщении.
Серебряную награду получил Илья Штырков из Наро-Фоминска, сражавшийся в весовой категории 75 кг.

А бронзовые медали выиграли три представителя округа Чехов: Матвей Баланов, Игорь Баранов и Матвей Дудоров, а также Игнат Шаповал из Раменского округа, волоколамский боксёр Владислав Прокопов, Марк Тимирбаев из Лосино-Петровского и спортсмен из Ивантеевки Иван Кириллов.

Всего в соревнованиях приняли участие 249 спортсменов из 49 регионов России.

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#минспорта мо
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#подростки
#медали
#соревнования
#московская область
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Футболист Черников раскрыл, кто из иностранцев является наибольшим провокатором
Черников: иностранцы являются большими провокаторами, особенно латиноамериканцы
25 ноября 2024, 12:31

Фото: iStock/gorodenkoff

Полузащитник ФК «Краснодар» и российской сборной по футболу Александр Черников заявил, что наибольшими провокаторами в чемпионате России являются иностранцы, а особенно латиноамериканцы. По его словам, их вспыльчивость и агрессивность заметна даже на тренировках.
«Не помню, что это был за матч, но я с кем-то из иностранцев словесно цеплялся. Вообще иностранные игроки — большие провокаторы, особенно латиноамериканцы — они вспыльчивые, агрессивные. Это даже на тренировках заметно», — поделился он в беседе с «РБ Спорт».
Однако Черников также отметил, что провокация — это часть игры, тонкости и хитрости для воздействия на противника. Он также признался, что и сам порой прибегает к таким методам.

Ранее бывший защитник ФК «Ростов» и сборной Исландии по футболу Рагнар Сигурддсон признался в любви к русскому народу и назвал Москву одним из лучших городов мира. По его словам, в декабре он запланировал свадьбу в российской столице.

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Экс-игрок сборной Исландии Сигурддсон назвал Москву одним из лучших городов мира
25 ноября 2024, 11:58

Фото: iStock/yulenochekk

Бывший защитник ФК «Ростов» и сборной Исландии по футболу Рагнар Сигурддсон признался в любви к русскому народу и назвал Москву одним из лучших городов мира. По его словам, в декабре он запланировал свадьбу в российской столице.
«Мне очень нравится Москва! Это один из лучших городов мира! Не случайно мы решили с женой провести свадьбу именно в столице России! И вообще, я очень люблю русских людей!» — поделился он в беседе с «РБ Спорт».
Сугруддсон отметил, что местом проведения свадьбы выбрал Москву не случайно, ведь «все дело в том, что моя жена русская». Пара познакомилась, когда исландец играл за «Ростов».

Напомним, Рагнар Сигурддсон играл за «Краснодар» с 2014 по 2016 год, а за «Ростов» с 2018 по 2020. Также исландец защищал цвета шведского «Гетеборга» и датского «Копенгагена». Последней командой в его карьере стал исландский «Фипкер».

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#москва
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Козлов о легионерах «Динамо»: мало требовали с иностранцев, надо закрутить гайки
22 ноября 2024, 18:33

Фото: iStock/shironosov

Тренер московского ХК «Динамо» Вячеслав Козлов объяснил неудачное выступление легионеров команды в начале сезона КХЛ тем, что с иностранцев мало требовали и отпустили ситуацию. По его словам, иногда нужно закрутить гайки.
«Мы, может быть, ситуацию отпустили, и мало требовали с них. Думали, что оно само собой пойдет, вроде ребята все опытные. Но видно, что это так с ними не работает. Поэтому иногда нужно закручивать гайки», — поделился он в беседе с «РБ Спорт».
Козлов подчеркнул, что расслабляются не только иностранцы, всем спортсменам нужна дополнительная мотивация после того, как они попадают в зону комфорта. Кто-то мотивирует себя сам, отметил он, кому-то потребуется помощь тренера.

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Ларионов о версиях про травму Овечкина: в НХЛ никто не будет специально «ломать»
22 ноября 2024, 18:22

Фото: iStock/FotografieLink

Двукратный олимпийский чемпион, трехкратный обладатель Кубка Стэнли и тренер нижегородского «Торпедо» Игорь Ларионов заявил, что травма нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина — это результат того, что хоккей является живой игрой. По его словам, версии о том, что канадский игрок «Юты» специально травмировал капитана оппонентов, чтобы он не смог побить рекорд канадца Гретцки, несостоятельны, ведь специально «ломать» в НХЛ никто не будет.
«Хоккей — живая игра. Тут нельзя что-то спланировать, подстроить, никогда не знаешь, что произойдет в следующий момент. То, чего добился Овечкин, — исключительно его труд и труд тех, кто с ним играет. А специально «ломать» в НХЛ никто не будет», — поделился Ларионов в беседе с «РБ Спорт».
Он также отметил, что Овечкину не нужно пытаться форсировать восстановление после травмы, чтобы не было риска выбыть на еще более долгий срок.
«Сезон длинный. У Саши есть шанс спокойно восстановиться, ничего не форсируя. Если начнешь торопиться, форсировать, можно выбыть на еще больший срок. Я желаю ему выздоровления», — подчеркнул он.
Напомним, ранее стало известно, что Овечкин получил травму ноги во время игры с «Ютой». Тот матч «Вашингтон» выиграл со счетом 6:2, а сам Овечкин забросил две шайбы. Однако в третьем периоде он неудачно столкнулся с нападающим команды соперника Джеком Макбейном. Обследование показало, что у россиянина перелом левой малой берцовой кости.

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#овечкин
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В Видном откроется школа бокса Алексея Папина
22 ноября 2024, 18:05

Алексей Папин (слева) и Станислав Каторов. Фото: пресс-служба администрации Ленинского г.о.

Школу бокса «Пересвет» под руководством мастера спорта международного класса, чемпиона мира по кикбоксингу Алексея Папина откроют в городе Видное Ленинского городского округа в январе 2025 года, ход ремонта в будущей спортшколе проверил глава округа Станислав Каторов, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Эта школа станет настоящей площадкой для спортивного роста, где с уважением относятся к каждому ученику, будь то ребёнок или взрослый. Занятия под руководством опытного тренера и чемпиона Алексея Папина обещают быть не только продуктивными, но и увлекательными», — отметил Станислав Каторов.
В свою очередь, Алексей Папин рассказал, что в школе смогут учиться более ста человек.

«Планируется создать три группы: «Общая физическая подготовка с элементами борьбы» для детей в возрасте от пяти до семи лет, группу «Бокс и кикбоксинг» для подростков, а также секцию «Бокс и кикбоксинг» для взрослых — от 18 лет», — добавил Алексей Папин.
Набор в школу начнётся в декабре.

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#школа
#видное
#бокс
#борьба
#ленинский городской округ
#станислав каторов
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Фигуристы Лопарева и Бриссо убрали фразу о русских из песни для ритм-танца
22 ноября 2024, 17:56

Фото: istockphoto/Artur Didyk

Французские фигуристы Евгения Лопарева, русская по происхождению, и Жоффре Бриссо убрали финальную фразу о русских из своего ритм-танца. Свою программу они показали на международном турнире в Варшаве.
Для короткой программы, которую спортсмены демонстрируют в этом сезоне, спортсмены взяли известную песню Rasputin группы Boney M. Композиция и, соответственно, танцевальный номер заканчиваются фразой «Oh, those russians» («Ох уж эти русские»). Однако на соревнованиях в Варшаве в конце песни неожиданно прозвучала фраза «Oh, those dancers» («Ох уж эти танцоры«). О причинах изменений не сообщается.

Лопарева и Бриссо встали в пару в сезоне 2018/2019 годов. До этого фигуристка выступала за Россию. В нынешнем сезоне спортсмены, представляющие Францию, завоевали золото и серебро на этапах Гран-при. С фразой про русских в финале короткой программы.

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Кикбоксеры Ленинского округа завоевали 10 медалей турнира «Золотая перчатка»
22 ноября 2024, 17:36

Фото: istockphoto.com/papa42

Две золотые, две серебряные и шесть бронзовых медалей завоевали воспитанники детского оздоровительно-образовательного центра «Дельфин» поселка Развилка Ленинского городского округа на XXIV региональном турнире по кикбоксингу «Золотая перчатка».
«Все наши воспитанники благодаря упорным тренировкам и духу борьбы в очередной раз показали достойный результат и завоевали заслуженную победу», — прокомментировала результаты турнира директор центра «Дельфин» Гульнара Романадзе.
Всего в турнире «Золотая перчатка», посвящённом памяти бойцов спецназа, павших при исполнении воинского долга, приняли участие свыше 400 спортсменов из 13 регионов России. Соревнования проходили в дисциплинах «фулл-контакт» и «лоу-кик». Турнир проводился в Подмосковье.

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#бокс
#ленинский городской округ
#турнир
#медали
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