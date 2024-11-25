Раскрыта роль звезды НХЛ Кучерова после ухода капитана команды

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Нападающий ХК «Тампа-Бэй Лайтнинг» и звезда НХЛ Никита Кучеров возьмет на себя еще и роль снайпера в команде после того, как клуб покинул капитан Стивен Стэмкос. Об этом заявил комментатор и автор ютуб-канала «ХоккейФил» Филипп Майков. По его словам, эти обстоятельства «добавили головной боли» тренеру Джону Куперу.
«На Кучерова после ухода Стэмкоса легла еще, наверное, и главная снайперская роль в этой «Тампе», что на самом деле Куперу добавило головной боли. Потому что если раньше у тебя пасующий Кучеров был на одном борту, а бросающий Стэмкос с правым хватом на другом, то теперь у тебя все это сосредоточено на одном фланге. Поэтому отсюда Кучеров двигается и на левый край в большинстве, отсюда и большинство у «Тампы» просело», — поделился он в беседе с «Газетой.ру».Вместе с тем появилась информация о зарплате 31-летнего российского нападающего Кирилла Капустина. Как удалось выяснить Metaratings.ru, хоккеист получит 6 миллионов рублей только в виде оклада по контракту с ХК «Нефтехимик». Отмечается, что договор подписан с 24 ноября и до конца нынешнего сезона.
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