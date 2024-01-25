Кубок России по регби на снегу оспорит рекордное число команд

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Три команды представят Московскую область на Кубке России по регби на снегу. Два коллектива выступят в соревнованиях мужчин, один – в турнире женщин, сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
«В новом году за первый в 2024 году трофей поборются 18 мужских и 10 женских коллективов. Это рекордное число участников для традиционного турнира. На него приедут команды из Москвы, Калининграда, Великого Новгорода, Перми, Московской области, Зеленограда, Самары, Казани, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга, Йошкар-Олы, а также сборная Дагестана», – говорится в сообщении.Из подмосковных коллективов на турнире выступят разные составы клуба из Монина «ВВА-Подмосковье».
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