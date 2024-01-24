Олимпийская чемпионка Ласицкене завоевала золото всероссийских соревнований

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Подмосковные спортсмены завоевали две золотые и серебряную медали Всероссийских соревнований «Мемориал Дьячкова и Озолина. Кубок Тер-Ованесяна». Об этом рассказали в пресс-службе Минспорта Московской области.
Турнир собрал сильнейших спортсменов страны в четырёх легкоатлетических дисциплинах – прыжках в длину, в высоту, с шестом и в тройном прыжке.
Всероссийский мемориал по лёгкой атлетике проходил в Москве.
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«В прыжках в высоту у женщин золото завоевала олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира и Европы Мария Ласицкене. Титулованная подмосковная спортсменка уверенно преодолела планку на высоте 1 м 90 см. Чемпион России, победитель первенства страны Данил Чечела первенствовал в прыжках в длину, показав результат в 7 м и 50 см. Вторую ступень пьедестала с таким же результатом занял другой подмосковный прыгун Кирилл Саушкин», – рассказали в министерстве.
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Лора Луганская