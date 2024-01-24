Подмосковный лыжник Шульдяков завоевал две медали Кубка России по фристайлу

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Спортсмен Артём Шульдяков, представляющий Московскую область на этапе Кубка России по фристайлу, выиграл две медали — золотую и серебряную, сообщает пресс-служба Минспорта региона.
«В первый день соревнований Артем Шульдяков завоевал бронзу в дисциплине «могул». А во второй день турнира он поднялся на вторую ступень пьедестала в дисциплине «парный могул», — говорится в сообщении.
Артём Шульдяков в составе подмосковной сборной представляет областной Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта. Соревнования проводились 23 и 24 января в городе Чусовой Пермского края.
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