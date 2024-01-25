Трейловый забег «Буран» завершился в городском округе Щелково

Фото: Анна Тремпольцева
В Щёлкове состоялся трейловый забег «Буран». Об этом сообщил корреспондент.
Трейловый забег собрал свыше 600 профессиональных спортсменов и любителей бега со всей Московской области.
Стоит отметить, что каждый участник забега на финише получил памятную медаль, а победителей наградили призами от партнёров соревнований.
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«Для самых маленьких участников возрастом до 8 лет была предусмотрена короткая дистанция «Ураган» протяженностью 500 метров, которую они могли преодолеть самостоятельно. Для детей от 9 до 14 лет была организована дистанция «Комета» длиной 2 километра. Взрослые участники могли выбрать из трех дистанций на 5, 10 и 20 километров. Последний маршрут предполагал бег в два круга с возможностью отдохнуть и перекусить на пункте питания, расположенном между кругами», — поделился корреспондент.
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Мира Полтева