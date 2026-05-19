Бывший защитник «Спартака» высказался об игре клуба после прихода Карседо

19 мая 2026, 13:23

Футболист Мамедов: «Спартак» стал лучше с приходом Карседо

Бывший защитник московского «Спартака» Рамиз Мамедов подвел итоги сезона-2025/26 и оценил работу главного тренера команды Хуана Карседо. Он отметил, что с приходом испанского специалиста игра красно-белых стала лучше и интереснее.





По словам Мамедова в интервью Metaratings.ru, Карседо стал по-новому использовать Романа Зобнина и других российских футболистов, что положительно сказалось на результате. При этом экс-игрок «Спартака» подчеркнул, что для московского клуба попадание в тройку лучших в РПЛ является обязательным.



По итогам чемпионата России «Спартак» занял четвертое место, набрав 52 очка. Кроме того, 24 мая на стадионе «Лужники» команда встретится с «Краснодаром» в суперфинале FONBET Кубка России.



